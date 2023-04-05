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Lirik Lagu dan Terjemahan Sunshine, Lollipops and Rainbows - Lenka: You’re in Love
Simak lirik Lagu dan Terjemahan Sunshine, Lollipops and Rainbows yang dinyanyikan oleh Lenka dalam artikel berikut.
Penulis:
Gabriella Gunatyas
Editor:
bunga pradipta p
TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Sunshine, Lollipops and Rainbows yang dipopulerkan oleh Lenka.
Lagu Lollipops and Rainbows dirilis pada tahun 2020 dalam album Recover.
Lagu Lollipops and Rainbows memiliki genre musik pop berdurasi 2 menit 48 detik.
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Simak lirik lagu dan terjamahan Lagu Lollipops and Rainbows yang dinyanyikan oleh Lenka dalam artikel berikut:
Lirik
Sunshine lollipops and rainbows everything that’s wonderful
Is how I feel a-when we’re together brighter than a lucky penny
When you’re near the raindrops disappears dear
And I feel so fine just to know that you are mine
My life is sunshine lollipops and rainbows
That’s how this refrain goes so come on join in everybody
Sunshine lollipops and rainbows everything that’s wonderful
Is sure to come your way when you’re in love to stay
Sunshine lollipops and rainbows everything that’s wonderful
Sumber: TribunSolo.com
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