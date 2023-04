Lirik Lagu dan Terjemahan Sunshine, Lollipops and Rainbows - Lenka: You’re in Love

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Sunshine, Lollipops and Rainbows yang dipopulerkan oleh Lenka.

Lagu Lollipops and Rainbows dirilis pada tahun 2020 dalam album Recover.

Lagu Lollipops and Rainbows memiliki genre musik pop berdurasi 2 menit 48 detik.

Simak lirik lagu dan terjamahan Lagu Lollipops and Rainbows yang dinyanyikan oleh Lenka dalam artikel berikut:

Lirik

Sunshine lollipops and rainbows everything that’s wonderful

Is how I feel a-when we’re together brighter than a lucky penny

When you’re near the raindrops disappears dear

And I feel so fine just to know that you are mine

My life is sunshine lollipops and rainbows

That’s how this refrain goes so come on join in everybody

Sunshine lollipops and rainbows everything that’s wonderful

Is sure to come your way when you’re in love to stay

Sunshine lollipops and rainbows everything that’s wonderful