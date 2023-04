Lirik Lagu Countdown 3, 2, 1 - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Countdown (3, 2, 1) yang dinyanyikan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria asuhan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Countdown (3, 2, 1) pada 10 Mei 2021.

Sejak diunggah di kanal YouTube NCT DREAM, audio clip lagu ini sudah diputar lebih dari 2,3 juta kali pada Rabu (5/4/2023).

Lagu berdurasi 3 menit 35 detik ini, diluncurkan sebagai track ke-6 dari album pertama NCT Dream yang bertajuk Hot Sauce.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Countdown (3, 2, 1) yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Countdown (3, 2, 1) - NCT Dream:

[Intro]

Yeah, you know what time it is (Haha)

This one's gonna be explosive!

[Verse 1]

Han beon bul butimyeon kkeuteul boji, hwak teojyeobeoril geuttaekkaji

Nuga uril maga? Show is ready

Top floor ditgo skykkaji, we're upgrading

Bulkkochi twineun sungan sijakdoeneun countdown

Wanbyeokhi jamdeureotteon i gonganeul kkae heundeureo

Neukkyeojyeo closely, deo heolgeoweojin (Hey) anjeonpin, yeah, yeah, yeah

Kkwak mukkin, nan control freak, pullin geu sungan, yeah, yeah, yeah

(Kkumgyeol soge areundaedeon jangmyeondeuri

Bulgilcheoreom nunape hwak beonjil teni, ooh, ooh-ooh-ooh)

[Pre-Chorus]

Il choga il bun gatdeon chalnaga yeongweon gatdeon

Kkamhage aetaeun geu siganeul jina

Teojil deut daraolla nan jigeum

We the bomb 'bout to blow, bul butyeobwa

[Chorus]

We might explode, gathyeotdeon kkum

Taolla deo, my mind go boom

Our time goes, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick

Ayy, ayy, deo tteugeowo (teojil deut tteugeowo)

Now we're so dangerous

Yeah, we're so dangerous (Ooh, ooh-ooh-ooh)

[Verse 2]

Yeah, you know, you know, you know, mwol gominhae

Imi meomchul su eomneun playing

Papyeoni doeeo bitbalchin, something like thrill, ooh-ooh-ooh

What's crazy?

Buseojin cage, chisotneun gauge, we are so crazy now

Igeon machi hwayeom wiro ssodajin missile

Amuri teotteurigo taewonaedo kkeuteomneun gibun

[Pre-Chorus]

Baneunghan mameul ttara muneojin neoui fire line

Geotjabeul sudo eopsi beonjyeoon sungan

Deo isang mulleoseol goseun eopseo

We the bomb 'bout to blow, bul taewobwa

[Chorus]

We might explode, gathyeotdeon kkum (gathyeotdeon kkum)

Taolla deo, my mind go boom (My mind go boom, ooh-ooh-ooh)

Our time goes, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick

Ayy, ayy, deo tteugeowo (Keep on ticking of my heartbeat, babe)

(Teojil deut tteugeowo) (Now we're so danger–)

[Bridge]

I sunganeul gieokhae (gieokhae, eh-eh)

Chochim soril deureobwa, ttwineun simjang soge deurichyeo

Yodongchineun jeo sigan kkeuteseo

Urin chungdolhalji molla, gongchoga doen geu sungan

(Get it down, get it down, get it down, get it down, down, down)

