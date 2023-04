Poster Tale Of The Nine Tailed 1938 kembali Dirilis TvN, Tampilkan Sosok 6 Karakter dalam Drama

TvN rilis poster K-Drama Tale Of The Nine-Tailed 1938 dengan personil lengkap.

TRIBUNNEWS.COM - Drama tvN bertajuk Tale of the Nine-Tailed 1938 telah membagikan poster terbaru.

Drama Tale of the Nine-Tailed 1938 menampilkan perburuan Lee Dong Wook, Kim So Yeon, Kim Bum, hingga Kim Yong Ji.

Dikutip dari Soompi, Tale Of The Nine Tailed 1938 ini berkisah tentang gumiho jantan (mitos rubah berekor sembilan ) Lee Yeon (Lee Dong Wook) di era modern.

Walaupun di season 1 Lee Yeon menemukan akhir yang bahagia dengan Nam Ji Ah (Jo Bo Ah), di season 2 dia akan terseret dalam insiden tak terduga yang akan membawanya kembali ke tahun 1938.

Season baru ini akan menggambarkan perjuangan Lee Yeon untuk kembali ke hari di mana semua orang yang berharga baginya berada.

Dalam poster Tale Of The Nine-Tailed season 2 yang baru dirilis, nampak enam karakter utama dalam drama tersebut.

K-Drama Tale Of The Nine-Tailed 1938 (Soompi)

Berikut ini adalah 6 karakter utama dalam K-drama Tale Of The Nine-Tailed 1938 :

1. Lee Dong Wook

Masih menjadi pemeran utama di drama ini, Lee Dong Wook memerankan karakter bernama Lee Yeon.

Pada season 1, bercerita tentang perjalanan Lee Yeon, seorang gumiho pria yang mencari reinkarnasi cinta pertamanya di dunia modern.

Ia memiliki kemampuan untuk berubah jadi manusia dan membasmi makhluk gaib.

2. Kim So Yeon

Kim So Yeon akan memerankan karakter Ryu Hong Joo nantinya.

Ryu Hong Jo merupakan seorang roh penjaga gunung di barat yang kemudian berbaur dengan dunia manusia, sekaligus menjadi pemilik restoran kelas atas di Gyeongseong.