Windah Basudara Beramal Rp300 Juta untuk 6 Lembaga setelah Nyatakan Rehat usai 10 Juta Subscriber

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber Windah Basudara beramal Rp300 juta untuk enam lembaga.

Hal ini merupakan salah satu impiannya setelah menyatakan rehat dengan capaiannya 10 juta subscriber di YouTube Windah Basudara.

Dikutip dari YouTube Windah Basudara, Rabu (5/4/2023), Windah Basudara berterima kasih kepada subscriber-nya.

"Thank you, Guys, thank you yang udah menjadi bagian dari channel ini temen-temen."

"Sekali lagi ini cuma rehat, I'll be back."

"Thank you yang udah ngikutin dari Free Fire, game-game PS2, apa pun itu," terang Windah Basudara.

Baca juga: Windah Basudara Ungkap Alasan Rehat setelah Capai 10 Juta Subscriber: Nggak Ada Prank, Ini Beneran

Sebelum menyampaikan permintaan Windah Basudara untuk beramal, ia meminta izin kepada subscriber-nya.

"Ini permintaan terakhir sebelum rehat temen-temen."

"Boleh nggak, Guys, gua minta izin ke kalian?" ucapnya.

Akhirnya, banyak subscriber yang memberikan izin.

"AdSense dari kalian, hasil nonton channel ini gua pakai buat charity (amal), Guys?"

"Boleh? Voting deh, boleh apa enggak? Boleh ya? Oke, banyak yang bilang boleh," bebernya.

Windah mengatakan bahwa dirinya akan beramal ke enam lembaga yang membutuhkan bantuan dana.

"Jadi sebagian AdSense yang udah didapetin, pengen gua bagiin ke enam lembaga."