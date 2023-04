Lirik Lagu dan Terjemahan Blessed - Daniel Caesar: It's The Way That You Pray

TRIBUNNEWS.COM - Blessed adalah lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Daniel Caesar.

Dirilis bersamaan dengan lagu We Find Love, lagu ini diambil dari album bertajuk Freudian.

Berikut ini adalah lirik dan terjemahanBlessed-Daniel Caesar:

Everywhere that I go, everywhere that I be

Kemanapun ku pergi, dimanapun ku berada

If you were not surrounding me with your energy

Jika kau tak di sampingku dengan hadirmu

I don't wanna be there, don't wanna be anywhere

Maka aku tidak ingin disana, tidak ingin berada dimanapun

Any place that I can't feel you, I just wanna be near you

Dimanapun tempat aku tidak bisa merasakanmu, aku hanya ingin berada di dekatmu

And yes, I'm a mess but I'm blessed

Dan ya, aku memang kacau namun aku diberkati

To be stuck with you

Karena terjebak bersamamu

Sometimes it gets unhealthy

Terkadang keadaan menjadi buruk

We can't be by ourselves we

Kita tidak bisa dengan diri kita sendiri, kita

We'll always need each other, and

Akan saling membutuhkan satu sama lain, dan

Yes, I'm a mess but I'm blessed

Ya, aku kacau tapi aku diberkati

To be stuck with you

Karena terjebak denganmu