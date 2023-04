Lirik Lagu dan Terjemahan Yamai - TREASURE: Narezu Ni Sugoshite

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Yamai yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan TREASURE.

Lagu Yamai dirilis pada tahun 2022 dalam album THE SECOND STEP : CHAPTER TWO -JP EDITION.

Yamai merupakan single TREASURE yang meiliki genre musik Korean Dance atau K-Pop.

Simak lirik lagu dan terjemahan Yamai yang dinyanyikan oleh TREASURE dalam artikel berikut:

Lirik

Yūgure sora yoku mieru hi

Jitensha ga karuku susumu hi

Doko ka gikochinai hibi o

Narezu ni sugoshite

Machi no oto yoku kikoeru hi

Tokei no hari ga osoku susumu hi

Doko ka gikochinai hibi ni

Narenai no wa subete ga kiminosei

Yamai no namae wa koidatta nda