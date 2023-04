Nominasi MTV Movie & TV Awards 2023 Dirilis, Stranger Things dan The Last of Us Bersaing Ketat

TRIBUNNEWS.COM - Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, MTV kembali menggelar acara MTV Movie & TV Awards pada tahun ini.

Pada hari Rabu (5/4/2023), pihak MTV pun merilis daftar nominasi terkait karya film atau serial mana saja yang bakal bersaing memerebutkan penghargaan.

Acara ini rencananya akan disiarkan langsung pada tanggal 7 Mei 2023 mendatang langsung dari Barker Hangar di Santa Monica, California.

MTV Movie & TV Awards tahun ini sendiri akan dipandu oleh Drew Barrymore dan bakal disiarkan secara internasional di lebih dari 170 negara.

Dalam ajang penghargaaan kali ini, Top Gun: Maverick tampil paling dominan dengan 6 nominasi di kategori film.

Sementara itu di kategori serial TV, Stranger Things dan The Last of Us bersaing ketat dengan sama-sama mengantongi 6 nominasi.

Baca juga: Nindy Ayunda Diteror dan Diintimidasi di Palembang hingga Tiba di Rumah, Ini Kronologi Versinya

Berikut adalah daftar nominasi selengkapnya:

BEST MOVIE



“Avatar: The Way of Water”

“Black Panther: Wakanda Forever”

“Elvis”

“Nope”

“Scream VI”

“Smile”

“Top Gun: Maverick”

BEST SHOW

“Stranger Things” (Netflix)

“The Last of Us” (HBO)

“The White Lotus” (HBO)

“Wednesday” (Netflix)

“Wolf Pack” (Paramount+)

“Yellowstone” (Paramount Network)

“Yellowjackets” (Showtime)

Daftar para Pemain Stranger Things Season 4 Volume 2, berikut link nonton di Netflix (Kolase Tribunnews.com: Twitter @Stranger_Things, YouTube Stranger Things)

BEST PERFORMANCE IN A MOVIE

Austin Butler — “Elvis”

Florence Pugh — “Don’t Worry Darling”

KeKe Palmer — “Nope”

Michael B. Jordan — “Creed III”

Tom Cruise — “Top Gun: Maverick”

BEST PERFORMANCE IN A SHOW

Aubrey Plaza — “The White Lotus”

Christina Ricci — “Yellowjackets”

Jenna Ortega — “Wednesday”

Riley Keough — “Daisy Jones & The Six”

Sadie Sink — “Stranger Things”

Selena Gomez — “Only Murders in the Building”