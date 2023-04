Akui Perdebatannya dengan Once Mekel Selesai, Ahmad Dhani: Buat Berteman Oke, Buat Bisnis No

Ahmad Dhani (kiri) Once Mekel (kanan) - Ngaku perdebatannya dengan Once Mekel sudah selesai, Ahmad Dhani sebut sang penyanyi bisa diajak berteman tapi tidak untuk bisnis.

Instagram/AhmadDhaniOfficial dan Dok Once Mekel

TRIBUNNEWS.COM - Musisi Ahmad Dhani mengakui perdebatannya dengan Once Mekel sudah selesai, sebut sang penyanyi bisa diajak berteman tapi tidak untuk bisnis.

Diketahui sebelumnya, Ahmad Dhani sempat melarang Once Mekel menyanyikan lagu milik band Dewa 19 hingga layangkan somasi.

Dikutip dari YouTube Sambel Lalap, Jumat (7/4/2023), Ahmad Dhani mengaku perdebatannya dengan Once Mekel sudah selesai.

"Udah (close perdebatan)," ucap Ahmad Dhani.

Lebih lanjut, Ahmad Dhani membeberkan kondisi hubungannya dengan Once Mekel saat ini.

Diakui oleh Ahmad Dhani, Once Mekel adalah sosok teman yang asyik untuk diajak ngobrol.

"Saya sama Once bertemen, bertemen aja. Kalau Once enak diajak ngobrol gitu, ngobrol apa aja sama Once enak, biasa aja gitu," sambungnya.

Kendati demikian, tak berlaku untuk urusan bisnis.

"Berteman oke, kalau bisnis no," tegasnya.

Hal tersebet semata-mata bukan karena ia tak ingin berbagi keuntungan dari band Dewa 19 dengan Once Mekel.

Hanya saja keputusan tersebut adalah konsekuensi logis yang harus diterima Once Mekel saat memutuskan keluar dari band Dewa 19 pada 2010 silam.

Dalam konsekuensi tersebut seharusnya Once Mekel tak lagi menyanyikan lagu-lagu milik Dewa 19.

"Bukan nggak mau berbagi keuntungan. Konsekuensi logis dari Once yang keluar dari Dewa tahun 2010 dia nggak menyanykan lagu-lagu Dewa 19 kalau pakai akal sehat," bebernya.

Ia pun lantas membandingkan hengkangnya Once Mekel dari band Dewa 19 dengan Mulan Jameela saat keluar dari grup vokal Ratu.