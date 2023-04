Merasa Masalahnya dengan Once Mekel Sudah Selesai, Ahmad Dhani: Kita Lupakan Saja

Once Mekel (kanan), Ahmad Dhani (kiri) - Ahmad Dhani memilih melupakan masalahnya dengan Once Mekel perihal royalti.

TRIBUNNEWS.COM- Ahmad Dhani memilih melupakan masalahnya dengan Once Mekel terkait royalti lagu Dewa 19.

Ahmad Dhani merasa masalahnya dengan Once Mekel sudah selesai.

Dirinya berdalih telah mendapatkan keadilan atas apa yang telah disuarakannya.

"Sudah, kita lupakan saja (soal royalti)," kata Dhani.

Dhani mengaku puas karena Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengabulkan keinginannya.

"Akhirnya tercipta sebuah aturan yang menguntungkan pengarang, bukan penyanyi ya," jelas suami Mulan Jameela ini.

Saat ini, Dhani memilih fokus pada perubahan yang akan terjadi ke depan.

"Yang penting ke depannya ada perubahan, perdebatan ini sudah selesai," tegasnya.

Ahmad Dhani mengakui perseteruannya dengan Once Mekel hanyalah masalah bisnis.

Dia beralasan hal tersebut tidak akan mempengaruhi tentang hubungan persahabatannya.

“Saya sama Once itu ribut kan soal bisnis, ya it’s only a business. Jadi kalau berteman, ya biasa saja berteman. Enggak ada permasalahan,” kata Ahmad Dhani dikutip dalam YouTube Sambal Lalap, Rabu (5/4/2023).

“Kalau bisnis, ya beda lagi. Jadi it’s only about business, no hard feeling,” sambungnya.

Ahmad Dhani mengaku bahwa ia tidak pernah membahas masalah tentang konflik lagu, tatkala bertemu dengan pelantun lagu Dealova tersebut.

“Belum ada pertemuan. Kan kita omongin bisnis, ya, biarin aja bisnis,” ujarnya.

