Sinopsis Drama China Till The End of The Moon, Kisah Cinta Manusia dan Raja Iblis

Berikut ini sinopsis Drama China Till The End of The Moon dan daftar pemainnya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis drama China Till The End of The Moon yang tayang mulai 6 April 2023.

Drama China Till The End of The Moon tayang di layanan streaming Youku.

Till The End of The Moon akan merilis episode terbaru setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

Setiap episode Till The End of The Moon berdurasi 45 menit.

Drama Till The End of The Moon menceritakan tentang kisah cinta manusia dengan raja iblis.

Till The End of The Moon adalah hasil adaptasi novel web Hei Yue Guang Na Wen BE Ju Ben karya Teng Luo Wei Zhi.

Sinopsis Drama China Till The End of The Moon

Till The End of The Moon menceritakan awal ketika era iblis berkuasa.

Para iblis ini menguasai manusia dan menghasut manusia agar tertindak tercela, dikutip dari MyDramalist.

Para tetua kultivator dari bangsa manusia menganggap perlu untuk mengirim seseorang kembali ke masa lalu saat bangsa iblis mulai berkuasa.

Mereka akan mengutus seorang manusia untuk mencari tahu asal usul raja iblis bernama Tantai Jin dan mencegah kebangkitannya.

Bai Lu sebagai Li Su Su dalam Drama China Till The End of The Moon (IMDb)

Demi menyelamatkan dunia manusia dari Tantai Jin, seorang wanita bernama Li Su Su menerima misi tersebut.

Ia adalah putra pemimpin sekte Hengyang.

Li Su Su menyamar menjadi Ye Xi Wu (yang hidup di masa lalu) dan mulai melakukan perjalanan kembali ke waktu 500 tahun lalu.