Lirik Lagu dan Terjemahan This Is What Falling in Love Feels Like - JVKE: Feel Like Sun On My Skin

Lirik lagu dan terjemahan This Is What Falling in Love Feels Like – JVKE.

TRIBUNNEWS.COM - Nama penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, JVKE, mulai mencuri perhatian setelah single perdananya Upside Down sering dipakai selebritas TikTok dan berhasil mengumpulkan lebih dari 70 juta stream di Spotify.

Menyusul kesuksesan single perdananya, lagu This Is What Falling in Love Feels Like kembali viral di berbagai platform media sosial di berbagai Negara, termasuk Indonesia.

Dirilis pada November 2021 lalu, Video musik resmi dari lagu ini juga menyuguhkan nuansa unik.

Lagu ini menggambarkan secara gamblang tanpa tedeng aling-aling bagaimana jatuh cinta bisa membuat hidup seseorang jadi lebih berwarna.

Berikut ini lirik lagu This Is What Falling in Love Feels Like milik JVKE, lengkap dengan terjemahannya:

Feel like sun on my skin

So this is love, I know it is

I know I sound super cliché

But you make me feel some type of way

This is falling, falling in love

Ooh, yeah

I got a lot on my mind

Got some more on my plate

My baby got me looking forward to the end of the day

What you say? You and me?

Just forget about the past, throw it in the trash

What you say? You and me?

Live the life we never had, like we're never going back

Feel like sun on my skin

So this is love, I know it is

I know I sound super cliché

But you make me feel some type of way

This is falling, falling in love

I know I sound super cliché

But you make me feel some type of way

This is falling, falling in love

Yeah

This is falling, falling in love

Ooh

This is falling, falling in love

Terjemahannya:

Terasa seperti matahari di kulitku

Jadi ini cinta, aku tahu itu

Saya tahu saya terdengar sangat klise

Tapi Anda membuat saya merasakan semacam cara

Ini jatuh, jatuh cinta

Ooh, ya

Aku punya banyak pikiran

Ada lagi di piringku

Bayi saya membuat saya menantikan akhir hari

Apa kamu bilang? Kamu dan aku?

Lupakan saja masa lalu, buang ke tempat sampah

Apa kamu bilang? Kamu dan aku?

Jalani hidup yang tidak pernah kita miliki, seperti kita tidak akan pernah kembali

Terasa seperti matahari di kulitku

Jadi ini cinta, aku tahu itu

Saya tahu saya terdengar sangat klise

Tapi Anda membuat saya merasakan semacam cara

Ini jatuh, jatuh cinta

Saya tahu saya terdengar sangat klise

Tapi Anda membuat saya merasakan semacam cara

Ini jatuh, jatuh cinta

ya

Ini jatuh, jatuh cinta

Ooh

Ini jatuh, jatuh cinta

