Rumor Coldplay Bakal Manggung di Indonesia Bikin Heboh Warganet

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warganet Indonesia serbu postingan terakhir band asal Inggris, Coldplay di Instagram.

Pasalnya, berhembus kencang rumor bahwa Coldplay akan menggelar konser di Indonesia pada akhir tahun ini.

Postingan yang banyak dikomentari netizen Indonesia ketika Coldplay mengunggah jadwal tur di Eropa selama 2023.

"Pleaser just make it real to Indonesia,” tulis netizen dengan akun @struggleooo, Minggu (9/4/2023).

Adapun rumor tersebut berhembus kencang setelah Adib Hidayat selaku pengamat musik menuliskan jika ada band besar yang akan bakal konser di Indonesia.

Warganet menduga band tersebut adalah Coldplay sebab sedang melakukan tur konser.

"Band besar yang tengah tur dunia itu akan mampir juga ke Jakarta akhir tahun ini," cuit Adib Hidayat di Twitter.

Adib memang tidak menyebut secara spesifik mengenai siapakah band tersebut.

Tetapi, tulisannya justru mengundang rasa penasaran warganet.

Coldplay Ketika Manggung di London.

Selain Coldplay, banyak juga yang memprediksi bahwa band tersebut adalah Blink 182.

Namun, perihal ini Adib Hidayat belum bisa membocorkan siapa band tersebut, lantaran hal itu wewenang promotor.

"Nanti saja nunggu resmi promotor," kata Adib saat dikonfirmasi.