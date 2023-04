Lirik dan Terjemahan Lagu Always - Daniel Caesar: It's All Fine, You'll Always be Mine

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Always yang dinyanyikan oleh Daniel Caesar.

Lagu Always dirilis pada Jumat, 7 April 2023, bersamaan dengan album yang memuatnya, NEVER ENOUGH.

Diketahui, album NEVER ENOUGH merupakan album ketiga Daniel Caesar, menyusul Freudian (2017) dan Case Study 01 (2019).

Album NEVER ENOUGH ini memuat 15 trek.

Official lirik video lagu Always juga dirilis pada 7 April 2023 di YouTube Daniel Caesar.

Lirik dan Terjemahan Lagu Always - Daniel Caesar:

Baby, baby

Sayang, sayang

There will always be

Akan selalu ada

A space for you and me

Ruang untukmu dan aku

Right where you left it

Tepat di mana kamu meninggalkannya

And just maybe

Dan mungkin

Enough time will pass

Waktu yang cukup akan berlalu

We'll look back and laugh

Kita akan melihat kembali dan tertawa

Just don't forget it

Jangan lupakan itu

And maybe I'm wrong

Dan mungkin aku salah

For writing this song

Karena menulis lagu ini

Losing my head over you

Tapi aku tergila-gila padamu

And I'll be here

Dan aku akan ada di sini

Because we both know how it goes

Karena kita berdua tahu bagaimana segalanya berjalan

I don't want things to change

Aku tidak mau segalanya berubah

I pray they stay the same, always

Aku berharap segalanya tetap sama, selalu

And I don't care

Dan aku tak peduli

If you're with somebody else

Jika kau dengan yang lain

I'll give you time and space

Aku akan memberimu waktu dan ruang

Just know I'm not a phase

Ketahuilah bahwa aku bukan hanya sebuah fase

I'm always-ways-ways

Aku selamanya

Always-ways-ways

Selamanya

I'm always-ways-ways

Aku selamanya

Pretty lady

Wanita cantik

Used to walk with me

Berjalan denganku dulu

Down Bloor street

Di jalan Bloor

Oh, what a time

Oh, waktu yang tepat

And I still remember the fussing, the fighting

Dan aku masih mengingat keributan itu, pertengkaran itu

The fucking, the lying

Waktu bercinta itu, kebohongan itu

It's all fine

Semuanya baik-baik saja

You'll always be mine

Kamu akan selalu jadi milikku

And maybe I'm wrong

Dan mungkin aku salah

For writing this song

Karena menulis lagu ini

Losing my head over you

Tapi aku tergila-gila padamu

And I'll be here

Dan aku akan ada di sini

Because we both know how it goes

Karena kita berdua tahu bagaimana segalanya berjalan

I don't want things to change

Aku tidak mau segalanya berubah

I pray they stay the same, always

Aku berharap segalanya tetap sama, selalu

And I don't care

Dan aku tak peduli

If you're with somebody else

Jika kamu dengan yang lain

I'll give you time and space

Aku akan memberimu waktu dan ruang

Just know I'm not a phase

Ketahuilah bahwa aku bukan hanya sebuah fase

I'm always-ways-ways

Aku selamanya

Always-ways-ways

Selamanya

I'm always-ways-ways

Aku selamanya

Always

Selalu

Can count on it sure as the stars in the sky

Bisa mengandalkannya pasti seperti bintang di langit

Always

Selalu

You can count on it sure as the sun will rise

Kamu bisa mengandalkannya dengan pasti bahwa matahari akan terbit

Always

Selalu

My love for you ain't going nowhere

Cintaku padamu tidak akan ke mana-mana

Always

Selalu

I will be here

Aku akan ada di sini

(Tribunnews.com)