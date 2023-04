Lirik Lagu dan Terjemahan With All My Heart – ILLENIUM & JVKE: I'm Gonna Give You Everything

TRIBUNNEWS.COM - With All My Heart adalah lagu milik produser musik dan DJ asal Amerika Serikat ILLENIUM dan JVKE.

Lagu With All My Heart ini dirilis pada 24 Maret 2023 lalu.

Berikut lirik lagu With All My Heart milik ILLENIUM dan JVKE, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia:

Baca juga: Terjamahan Lirik Lagu Golden Hour - JVKE yang Pernah Viral di TikTok

If I measured my mistakes

And the decisions that I've made

They're like a song I wrote with foolish words I can't erase

And I hope that when I'm gone

You'll forgive me, all my wrongs

Say a prayer for me, I know I don't deserve your love, yeah

I used to hear 'em say

People don't ever change

But I'm growin' out of who I was, yeah

Two rights don't fix a wrong

But I know it won't be long

'Til you turn me from the man I was

So with all my heart, I'm gonna love

With all my heart, I'm gonna trust

With all my heart, I'm gonna give you everything

So with all my heart, I'm gonna try

To play my part, to turn on the lights

When things get dark, I'm gonna give you everything (Oh)

With all my, with all my, with all my heart

With all my, with all my, with all my heart

With all my, with all my, with all my heart

I'm gonna give you everything

Don't wanna look at where I've been

I wanna look at where I'm goin'

Let my mess become my message, it made me who I am

I used to hear 'em say

People don't ever change

But I'm growin' out of who I was, yeah

Two rights don't fix a wrong

But I know it won't be long

'Til you turn me from the man I was

So with all my heart, I'm gonna love

With all my heart, I'm gonna trust

With all my heart, I'm gonna give you everything

So with all my heart, I'm gonna try

To play my part, to turn on the lights

When things get dark, I'm gonna give you everything (Oh)

With all my, with all my, with all my heart

With all my, with all my, with all my heart

With all my, with all my, with all my heart

I'm gonna give you everything

With all my, with all my, with all my heart (Ooh, with all my heart)

With all my, with all my, with all my heart (Ooh)

With all my, with all my, with all my heart

With all my, with all my heart

Terjemahannya:

Jika saya mengukur kesalahan saya

Dan keputusan yang telah saya buat

Itu seperti lagu yang saya tulis dengan kata-kata bodoh yang tidak bisa saya hapus

Dan aku berharap saat aku pergi

Anda akan memaafkan saya, semua kesalahan saya

Ucapkan doa untukku, aku tahu aku tidak pantas mendapatkan cintamu, ya

Saya biasa mendengar mereka berkata

Orang tidak pernah berubah

Tapi aku tumbuh dari siapa aku, ya

Dua hak tidak memperbaiki kesalahan

Tapi aku tahu itu tidak akan lama

Sampai kau mengubahku dari diriku yang dulu

Jadi dengan sepenuh hati, aku akan mencintai

Dengan sepenuh hati, aku akan percaya

Dengan sepenuh hati, aku akan memberimu segalanya

Jadi dengan sepenuh hati, aku akan mencoba

Untuk memainkan peran saya, untuk menyalakan lampu

Saat semuanya menjadi gelap, aku akan memberimu segalanya (Oh)

Dengan segenap milikku, dengan segenap milikku, dengan segenap hatiku

Dengan segenap milikku, dengan segenap milikku, dengan segenap hatiku

Dengan segenap milikku, dengan segenap milikku, dengan segenap hatiku

Aku akan memberimu segalanya

Tidak ingin melihat di mana aku berada

Saya ingin melihat ke mana saya pergi

Biarkan kekacauan saya menjadi pesan saya, itu membuat saya menjadi diri saya sendiri

Saya biasa mendengar mereka berkata

Orang tidak pernah berubah

Tapi aku tumbuh dari siapa aku, ya

Dua hak tidak memperbaiki kesalahan

Tapi aku tahu itu tidak akan lama

Sampai kau mengubahku dari diriku yang dulu

Jadi dengan sepenuh hati, aku akan mencintai

Dengan sepenuh hati, aku akan percaya

Dengan sepenuh hati, aku akan memberimu segalanya

Jadi dengan sepenuh hati, aku akan mencoba

Untuk memainkan peran saya, untuk menyalakan lampu

Saat semuanya menjadi gelap, aku akan memberimu segalanya (Oh)

Dengan segenap milikku, dengan segenap milikku, dengan segenap hatiku

Dengan segenap milikku, dengan segenap milikku, dengan segenap hatiku

Dengan segenap milikku, dengan segenap milikku, dengan segenap hatiku

Aku akan memberimu segalanya

Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati (Ooh, dengan sepenuh hati)

Dengan segenap milikku, dengan segenap milikku, dengan segenap hatiku (Ooh)

Dengan segenap milikku, dengan segenap milikku, dengan segenap hatiku

Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati

(Tribunnews.com)