Lirik dan Terjemahan Lagu I Swear I'll Never Leave Again - Keshi: I'll Never Leave, I Won't Let Go

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu I Swear I'll Never Leave Again yang dinyanyikan oleh Keshi.

Lagu I Swear I'll Never Leave Again dirilis pada 13 November 2018.

Diketahui, Keshi mengungkapkan penyesalannya pada bagian terakhir, 'I swear I'll never leave again'.

Keshi pernah membuat keputusan untuk meninggalkan hubungan masa lalunya melalui gitar elektrik dan vokal latar yang sangat berubah.

Lagu I Swear I'll Never Leave Again juga dirilis pada 12 Juli 2020 di YouTube Keshi.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu LIMBO - Keshi, Viral di TikTok

Lirik Lagu I Swear I'll Never Leave Again - Keshi:

Mirror on the wall

Can you tell me who I am?

I think that I forgot

So remind me once again

Maybe, I was going too fast

Babe, I'd give it all to go back

Baby, I'm better

I promise

Know that I've never

Been honest

Maybe, I never forgot it

Daily reminder

Tattoos of tigers

Cigarette lighters

Laughter and cider

(Daily reminder

Tattoos of tigers

Cigarette lighters

Laughter and cider)

I don't deserve this

All in your arms

All your forgiveness

I don't belong

I swear I'll never leave again

(Daily reminder

Tattoos of tigers

Cigarette lighters

Laughter and cider)

So this is love?

Just hold me close

I'll never leave

I won't let go

I swear I'll never leave again

Terjemahan Lagu I Swear I'll Never Leave Again - Keshi:

Cermin di dinding

Bisakah kamu memberi tahuku siapa aku?

Kupikir aku telah lupa

Jadi ingatkan aku sekali lagi

Mungkin, aku terlalu cepat

Sayang, aku akan memberikan semuanya untuk kembali

Sayang, aku lebih baik

Aku berjanji

Ketahuilah bahwa aku tidak pernah jujur

Mungkin, aku tidak pernah melupakannya

Pengingat harian

Tato harimau

Pemantik rokok

Tawa dan sari buah apel

(Pengingat harian

Tato harimau

Pemantik rokok

Tertawa dan sari buah apel)

Aku tidak pantas menerima ini

Semua ada di tanganmu

Semua pengampunanmu

Aku tak berhak

Aku bersumpah aku tidak akan pernah pergi lagi

(Pengingat harian

Tato harimau

Pemantik rokok

Tertawa dan sari buah apel)

Jadi ini cinta?

Pegang aku erat-erat

Aku tidak akan pernah pergi

Aku tidak akan pergi

Aku bersumpah aku tidak akan pernah pergi lagi

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Like I Need U - Keshi: Pain, That’s an Option, No Time For Nonsense

(Tribunnews.com)