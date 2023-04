Song Joong Ki Hadiri Acara Pernikahan Bareng Katy Louise, Penampilan Kurusnya Jadi Sorotan

TRIBUNNEWS.COM - Beredar foto terbaru Song Joong Ki saat menghadiri acara pernikahan, penampilan sang aktor buat banyak penggemar khawatir.

Song Joong Ki dan istrinya, Katy Louise Saunders, terlihat menghadiri acara pernikahan di Meksiko pada Selasa, (11/4/2023), waktu setempat.

Dikutip dari KBIZoom, aktris sekaligus penyanyi Meksiko Chantal Andere ini membagikan foto yang diambil bersama Song Joong Ki di laman Instagram pribadinya.

Ia pun juga turut memuji aktor Korea Selatan itu sebagai 'seniman yang luar biasa'.

Namun penggemar justru dibuat salah fokus dengan penampilan Song Joong Ki yang dinilai terlihat kurus.

Dalam Song Joong Ki foto tampak berdiri di samping produser Enrique Rivero Lake.

Tubuh Song Joong Ki tampak lebih kurus daripada sebelumnya, membuat para fans khawatir.

Di sisi lain, banyak yang menduga penurunan berat badan Song Joong Ki yang dinilai drastis itu terkait dengan perannya film My Name is Loh Kiwan.

Diketahui, saat ini film My Name is Loh Kiwan tengah dalam proses syuting.

Dalam film itu, Song Joong Ki berperan sebagai seorang pemuda yang mengalami banyak pasang surut kehidupan.

Dengan demikian, tubuhnya yang kurus diperkirakan untuk mendalami karakter yang diperankannya.

Mereka yang mempercayai teori ini, mengungkapkan kekaguman atas dedikasi Song Joong Ki di dunia akting.

