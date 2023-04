Lirik dan Terjemahan Lagu Sleep Well - D4vd: I'll Still be Right Next to You, My Dear

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Sleep Well yang dinyanyikan oleh D4vd.

Lagu Sleep Well dirilis pada 13 April 2023.

Diketahui, lagu Sleep Well menunjukkan suatu titik di mana dia berharap kekasihnya masih memikirkannya di malam hari.

Dalam lagu Sleep Well ini, menunjukkan suatu titik saat seseorang berharap kekasihnya masih memikirkannya di malam hari.

Orang tersebut menyadari tentang bagaimana menurutnya kekasihnya memandangnya, mengacu pada ketakutannya terhadap kekasihnya yang pasti akan bersama orang lain.

Di satu sisi hubungan itu tak sempurna, di sisi lain orang tersebut menghadapi emosi bak roller coaster karena tidak bisa menatap mata kekasihnya lagi.

Ia masih percaya cinta sejati yang tak terbantahkan dan menegaskan bahwa dirinya masih bertahan dan peduli dengan sang kekasih.

Official musik video lagu Sleep Well juga dirilis pada 13 April 2023 di YouTube d4vd.

Lagu Sleep Well telah ditonton lebih dari 453,4 ribu kali hingga Senin (17/4/2023).

Lirik Lagu Sleep Well - D4vd:

[Verse 1]

Do you think about me every night?

Before you go to sleep (Yeah)

I know you must be terrified

Of what you might see in your dreams, but

[Chorus]

I'm here for you still

And even if you don't think that I'm near

I'll still be right next to you, my dear (Hmm)

And the way you make me feel

Has the power to make the whole world stand still

Who's to say that our love ain't real? (Hmm)