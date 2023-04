Lirik Lagu dan Terjemahan Mercy - Shawn Mendes: I Stand a Hundred Feet

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Mercy yang dipopulerkan oleh Shawn Mendes.

Lagu Mercy dirilis pada tahun 2016 dalam album Illuminate.

Lagu Mercy memiliki genre musik pop berdurasi 4 menit 9 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan Mercy yang dinyanyikan oleh Shawn Mendes dalam artikel berikut:

You've got a hold of me

Kau mencengkeramku

Don't even know your power

Kau tak paham kekuatanmu

I stand a hundred feet

Aku berdiri menjulang

But I fall when I'm around you

Tapi luruh saat di dekatmu

Show me an open door

Kau tunjukkan padaku pintu terbuka

Then you go and slam it on me

Lalu kau pergi dan membantingnya di mukaku

I can't take anymore

Aku tak tahan lagi

I'm saying baby

Kukatakan kasih

Please have mercy on me

Tolong berbelas kasihlah padaku

Take it easy on my heart

Lemah lembutlah dengan hatiku