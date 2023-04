Lirik dan Terjemahan Lagu Runaway - Daniel Seavey: I Wanna Run Away with You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Runaway yang dinyanyikan oleh Daniel Seavey.

Lagu Runaway dirilis pada 9 Desember 2022.

Diketahui, lagu Runaway merupakan single kedua Daniel Seavey sejak dirinya memulai karir solonya setelah pernyataan hiatus dari Why Don't We.

Dalam lagu Runaway, Daniel Seavey mengungkapkan perasaan dan keinginannya untuk melarikan diri dengan pasangannya melalui instrumental synch-pop dengan suara euforia dan elektrik.

Lagu Runaway juga dirilis pada 9 Desember 2022 di YouTube Daniel Seavey.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu So Beautiful - DPR IAN: A Flawless Ending, So Beautiful

Lirik Lagu Runaway - Daniel Seavey:

[Verse 1]

Heaven's got my back

I should leave today

Miracles don't last

And we won't if we stay

[Pre-Chorus]

I've been dancin' in the dark and you've been dancin' in the light

Yeah, you hate me in the mornin', but you love me every night

And I wish I could've kept you, but the world got in the way

And I know we ain't together, but I wanna run away

[Chorus]

Run away with you

I wanna run away with you

Wanna run away, run away with you

I wanna run away with you, ooh

Maybe if we made it far enough

We could find a place to just be us

I wanna run away with you

[Verse 2]

You come over late

Make me scream your name then you run away

You said you would stay, kinda wish you were

Don't know what you want

No, I hate your mum, always up in my

You said you would stay, God, I'm losing my shit