Rilis Trailer Malam Ini, Film Insidious 5: The Red Door akan Tayang 7 Juli 2023

Poster film Insidious 5: The Red Door - Sony Pictures Entertainment akan merilis trailer film Insidious 5 malam ini. Berikut ini sinopsisnya.

TRIBUNNEWS.COM - Trailer film Insidious 5: The Red Door akan tayang malam ini, Rabu (19/4/2023) pukul 21.00 WIB di YouTube Sony Pictures Entertainment.

Film Insidious 5 dikabarkan akan rilis di bioskop pada 7 Juli 2023.

Melanjutkan Insidious 4, film Insidious 5 mengisahkan teror yang dialami keluarga Lambert.

Film Insidious 5 disutradarai oleh Patrick Wilson, pemeran Josh Lambert di film ini.

Selain Patrick Wilson, Ty Simpkins kembali memerankan karakter Dalton, anak Josh Lambert.

Berikut ini sinopsis film Insidious 5: The Red Door.

Baca juga: Film Sewu Dino Tayang di Bioskop Mulai 19 April 2023, Kisah Sri dan Kutukan Santet 1000 Hari

Sinopsis Film Insidious 5: The Red Door

Pada sekuel ke-5 ini, cerita akan berfokus pada The Red Door atau pintu merah yang akan mengungkap misteri keluarga Lambert, dikutip dari The Bloody Disgusting.

Setelah 10 tahun berlalu sejak Insidious 2, Dalton Lambert (Ty Simpkins) sudah duduk di bangku kuliah.

Sebagai pengingat, pada akhir Insidious 2, Josh dan Dalton membiarkan ingatan mereka ditekan.

Sehingga, mereka melupakan semua tentang The Further dan iblis yang pernah mereka temui, termasuk Bride in Black dan Lipstick-Face Demon.

Cuplikan film Insidious Chapter 2 (2013) (IMDb)

Dalton Lambert kini mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampusnya, dikutip dari Digital Spy.

Tanpa ia sadari, Dalton memiliki kemampuan yang memungkinkannya menjadi proyektor astral dan dapat menjelajahi alam lain atau The Further.

Namun, Dalton mendapat gangguan dari iblis yang pernah mengganggunya di masa lalu.