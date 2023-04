Lirik Lagu dan Terjemahan Teach Me How To Love - Shawn Mendes: Iam Devoted, To Explore You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjamahan Teach Me How To Love yang dipopulerkan penyanyi asal Kanada, Shawn Mendes.

Lagu Teach Me How To Love dirilis pada 4 Desember 2020 dalam album Wonder.

Isi lirik lagu Teach Me How To Love menceritakan Shawn Mendes yang begitu ambisius dalam mendapatkan seseorang yang dicintainya.

Simak lirik lagu dan terjamahan Teach Me How To Love yang dionyanyikan oleh Shawn Mendes dalam artikel berikut:

Lirik

Oooh your bodies like an ocean

I’m devoted

To explore you

Ohhh what do you desire

I’m inspired

I’ll do it for you



Won't you draw a map for me

Laced with strawberries

And I’ll get on my knees



Put my hands around you

Ooh teach me how to

Touch you tease

Caress you and please you

Teach me how to love

Put my hands around you

Ooh teach me how to

Touch you tease

Caress you and please you

Teach me teach me teach me how to love



Your imagination

Now I’m fixated

And I’m dying to learn

Every inch of you

There's something new

F’ing me up

I'm what you deserve



Just draw a map for me

Laced with strawberries

And I’ll get on my knees



Put my hands around you

Ooh teach me how to

Touch you tease

Caress you and please you

Teach me how to love

Put my hands around you

Ooh teach me how to

Touch you tease

Caress you and please you

Teach me teach me teach me how to love



How to love

How to love

Teach me teach me teach me how to love



Teach me teach me teach me how to love



Babe I won’t stop til you feel the rush

Babe I won’t stop til you feel the rush

Babe I won’t stop til you feel the rush

Teach me teach me teach me how to love



Babe I won’t stop til you feel the rush

Babe I won’t stop til you feel the rush

Babe I won’t stop til you feel the rush



Put my hands around you

Ooh teach me how to

Touch you tease

Caress you and please you

Teach me how to love

Put my hands around you

Ooh teach me how to

Touch you tease

Caress you and please you

Teach me teach me teach me how to love



How to love

How to love

Teach me teach me teach me how to love

How to love

How to love

Teach me teach me teach me how to love



Babe I won’t stop til you feel the rush

Babe I won’t stop til you feel the rush

Babe I won’t stop til you feel the rush

Teach me teach me teach me how to love



Babe I won’t stop til you feel the rush

Babe I won’t stop til you feel the rush

Babe I won’t stop til you feel the rush

Teach me teach me teach me how to love

Terjemahan Bahasa Indonesia

Ooh, tubuh Anda seperti samudra

Saya dikhususkan untuk mengeksplorasi Anda

Ooh, apa yang Anda inginkan?

Saya terinspirasi, saya akan melakukannya untuk Anda

tidak akan Anda menggambar peta untuk saya?

Dicampur dengan stroberi

Dan aku akan mendapatkan berlutut

Meletakkan tangan saya di sekitar Anda

Ooh, mengajari saya bagaimana untuk

Menyentuh Anda, menggoda, membelai Anda, dan menyenangkan Anda

Mengajari saya bagaimana untuk cinta

Meletakkan tangan saya di sekitar Anda

Ooh, mengajari saya bagaimana untuk

Menyentuh Anda, menggoda, membelai Anda, dan menyenangkan Anda

Ajari aku, mengajari saya, mengajari saya bagaimana untuk cinta

Imajinasi Anda, sekarang aku terpaku

Dan aku sekarat untuk belajar

Setiap inci dari Anda, therе ini sesuatu yang baru

F'ing saya, yеah, aku apa yang Anda layak

Tidak akan Anda menggambar peta untuk saya?

Dicampur dengan stroberi

Dan aku akan mendapatkan berlutut

Meletakkan tangan saya di sekitar Anda

Ooh, mengajari saya bagaimana untuk

Menyentuh Anda, menggoda, membelai Anda, dan menyenangkan Anda

Mengajari saya bagaimana untuk cinta

Meletakkan tangan saya di sekitar Anda

Ooh, mengajari saya bagaimana untuk

Menyentuh Anda, menggoda, membelai Anda, dan menyenangkan Anda

Ajari aku, mengajari saya, mengajari saya bagaimana untuk cinta

Bagaimana mencintai

Bagaimana mencintai

Ajari aku, mengajari saya, mengajari saya bagaimana untuk cinta

Ajari aku, mengajari saya, mengajari saya bagaimana untuk cinta

Babe, aku tidak akan berhenti Anda merasa terburu-buru

Babe, aku tidak akan berhenti Anda merasa terburu-buru

Babe, aku tidak akan berhenti Anda merasa terburu-buru

Ajari aku, mengajari saya, mengajari saya bagaimana untuk cinta

Babe, aku tidak akan berhenti Anda merasa terburu-buru

Babe, aku tidak akan berhenti Anda merasa terburu-buru

Babe, aku tidak akan berhenti Anda merasa terburu-buru

Meletakkan tangan saya di sekitar Anda

Ooh, mengajari saya bagaimana untuk

Menyentuh Anda, menggoda, membelai Anda, dan menyenangkan Anda

Mengajari saya bagaimana untuk cinta

Meletakkan tangan saya di sekitar Anda

Ooh, mengajari saya bagaimana untuk

Menyentuh Anda, menggoda, membelai Anda, dan menyenangkan Anda

Ajari aku, mengajari saya, mengajari saya bagaimana untuk cinta

Bagaimana mencintai

Bagaimana mencintai

Ajari aku, mengajari saya, mengajari saya bagaimana untuk cinta

Bagaimana mencintai

Bagaimana mencintai

Ajari aku, mengajari saya, mengajari saya bagaimana untuk cinta

Babe, aku tidak akan berhenti Anda merasa terburu-buru

Babe, aku tidak akan berhenti Anda merasa terburu-buru

Babe, aku tidak akan berhenti Anda merasa terburu-buru

Ajari aku, mengajari saya, mengajari saya bagaimana untuk cinta

Babe, aku tidak akan berhenti Anda merasa terburu-buru

Babe, aku tidak akan berhenti Anda merasa terburu-buru

Babe, aku tidak akan berhenti Anda merasa terburu-buru

Ajari aku, mengajari saya, mengajari saya bagaimana untuk cinta

