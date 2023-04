Sebelum Tutup Usia, Moonbin ASTRO Sempat Berencana Konser di Jakarta Bersama Sanha

Sumber: instagram/officialastro

Potret Subunit ASTRO, Moonbin dan Sanha. Moonbin sebelumnya berencana menggelar jumpa penggemar dan konser (fancon) di Jakarta. Ia dan Sanha yang merupakan sub unit ASTRO, mulanya akan menggelar acara bertajuk 2023 Moonbin & Sanha Fan Con Tour: [Diffusion] In Jakarta pada 13 Mei 2023 di The Kasablanka Hall.