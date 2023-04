4 Aktris Korea Berusia 50-an yang Comeback dengan Peran Memukau, Ada Kim Hee Ae hingga Uhm Jung Hwa

TRIBUNNEWS.COM - Tayangan Korea terbaru dengan performa bagus baru-baru ini dipimpin oleh empat aktris senior.

Secara kebetulan aktris-aktris tersebut telah memasuki usia 50-an.

Sebut saja Kim Hee Ae dalam serial Queenmaker dan Uhm Jung Hwa di drama Korea Doctor Cha.

Dikutip dari KBIZoom, berikut inilah empat aktris Korea yang memukau dalam memerankan karakternya.

1. Kim Hee Ae

Kim Hee Ae (KBIZoom)

Pada usia 56 tahun, Kim Hee Ae membuat comeback dengan drama baru Netflix Queenmaker.

Serial ini menempati posisi nomor satu di Netflix's Global Top 10 untuk serial TV non-Inggris.

Serial ini bercerita menangani tema politik dan upaya dua wanita yang tampak tidak berdaya dalam kampanye mereka untuk menjadi walikota Seoul.

Hee Ae berperan menjadi Hwang Do Hee, wanita kuat dan mandiri yang diberkati dengan kemampuan mengarahkan opini publik.

2. Jeon Doyeon

Jeon Doyeon (KBIZoom)

Di usianya yang ke-50, Jeon Do Yeon tampil memukau dalam film aksi Netflix, Kill Boksoon.

Film ini juga menduduki puncak 10 Teratas Global Netflix dalam kategori Film non-Inggris.

Ini adalah proyek kedua Jeon Do Yeon di tahun 2023, selain dari Crash Course in Romance.

Dia mewujudkan dua gambaran kontras tentang seorang ibu tunggal yang merawat keluarganya.