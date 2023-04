Drama Korea Bargain Raih Penghargaan sebagai Skenario Terbaik di Canneseries

TRIBUNNEWS.COM - Drama dari TVING Bargain meraih penghargaan untuk skenario terbaik di Festival Seri Internasional Cannes ke-6, yang telah diadakan dari 14-19 April 2023.

Bargain menjadi satu di antara drama korea yang menjadi bagian kompetisi di Canneseries.

Dikutip dari MyDramaList, drama Bargain bersaing dengan acara asing terkemuka seperti Good Morning Chuck (Or the Art of Harm Reduction) (Kanada), Carthago (Israel), Childhood Dreams (Belanda), Corduroy (Israel), Dead Ringers (Amerika Serikat), Power Play (Norvège), Prisoner (Denmark), Spinners (Prancis, Afrika Selatan), dan Tapie (Prancis).

Diketahui, pada 16 April lalu, pertunjukan itu telah diputar di Lumiere Grand Theatre di Cannes, Prancis.

Di mana drama tersebut telah menerima tepuk tangan meriah selama sekitar tiga menit.

"Saya terkejut dan berterima kasih telah menerima hasil yang begitu bagus ketika dunia semakin tertarik dengan konten Korea."

"Sepertinya ini menjadi kesempatan untuk memberi tahu orang-orang bahwa kekuatan konten Korea terletak pada kemampuan produksinya."

"Kami akan terus bekerja keras agar lebih banyak penggemar global dapat terpesona oleh konten drama di masa mendatang," tutur seorang pejabat dari Climax Studio, dikutip dalam MyDramaList, Kamis (20/4/2023).

Bargain bercerita tentang tiga orang yang terperangkap di gedung yang runtuh akibat gempa bumi, dan masing-masing memulai kesepakatan berbahaya.

Yakni memanfaatkan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup.

Drama Korea ini dirilis telah dirilis pada 28 Oktober 2022.

Dibintangi oleh Jin Seon Kyu dan Chang Ryul sebagai peran pendukung.

