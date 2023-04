Lirik Lagu dan Terjemahan Believe - Shawn Mendes: Let Your Dreams Take Flight

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Believe yang dipopulerkan oleh penyanyi sekaligus penilis lagu Shawn Mendes.

Lagu Believe dirilis pada 26 Juni 2015 dalam album Descendants (Original TV Movie Soundtrack).

Lagu Belive memiliki genre musik pop berdurai 3 menit 36 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan lagu Belive yang dipopulerkan oleh Shawn Mendes dalam artikel berikut:

I believe, I believe, I believe, hey

Aku percaya, aku percaya, aku percaya, hey

Everest is only a mountain

Everest hanyalah gunung

A pyramid is just a shape

Piramida hanyalah bentuk

Doesn't have to hold you back

Yang tak menghambat mu

Doesn't have to pin you down

Yang tak menjatuhkanmu

Let your dreams take flight

Biarkan impian mu terbang

And your heart ignite

Dan hati mu terbakar

Did you know that it's true

Apa kau tahu itu benar

Everything is possible

Semuanya mungkin

There's nothing we can't do

Tak ada yang tak bisa kita lakukan