Terjemahan Lagu Memories - Conan Gray: I Wanna Put You in the Past Cause I'm Traumatized

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Memories dari Conan Gray dalam artikel ini.

Lagu Memories dari Conan Gray dirilis pada 15 April 2022 lalu.

Sesuai dengan judulnya, Memories mengisahkan tentang kenangan-kenangan sepasang kekasih di masa lalu.

Kenangan bersama mantan kekasih tersebut membuatnya seakan tak ingin hidup lagi.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Memories milik Conan Gray.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Wish You Were Sober - Conan Gray: Real Sweet, But I Wish You Were Sober

[Intro]

One, two

Satu, dua

[Verse 1]

It's been a couple months

Beberapa bulan telah berlalu

That's just about enough time

Ini waktu yang cukup

For me to stop cryin' when I look at all the pictures

Untukku berhenti menangis saat aku melihat semua foto

Now I kinda smile, I haven't felt that in a while

Sekarang aku agak tersenyum, sudah lama aku tidak merasakannya

It's late,I hear the door, Bell ringin' and it's pourin'

Ini sudah larut, aku mendengar pintunya berdering

I open up that door, see your brown eyes at the entrance

Aku membuka pintu itu, melihat mata cokelatmu di pintu masuk

You just wanna talk and

Anda hanya ingin bicara dan

I can't turn away a wet dog

Saya tidak bisa menolaknya