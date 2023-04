Kim Soo Hyun dan Song Ji Hyo Ditunjuk sebagai Duta Layanan Pajak Nasional Korea Selatan

TRIBUNNEWS.COM - Kim Soo Hyun dan Song Ji Hyo telah ditunjuk sebagai Duta Layanan Pajak.

Aktor Kim Soo Hyun dan Song Ji Hyo menghadiri upacara pengangkatan duta Layanan Pajak Nasional yang diadakan di Kantor Pajak Regional Seoul di Susong-dong pada Jumat, 21 April 2023.

Dikutip dari KBIZoom, Kim Soo Hyun dan Song Ji Hyo telah menerima piagam penunjukan dari Direktur Layanan Pajak Nasional Kim Chang Gi dan ditunjuk sebagai Duta Layanan Pajak Nasional.

Mereka dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Pelayanan Perpajakan Nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang administrasi perpajakan.

Termasuk produksi iklan layanan masyarakat dan publikasi untuk menyebarkan luaskan budaya pembayaran pajak yang taat.

Baca juga: Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won akan Bintangi Drama dari Penulis Crash Landing On You

Berbeda dengan acara yang disederhanakan setelah merebaknya wabah Covid-19, acara pelantikan Duta Dinas Perpajakan Nasional ini dilakukan secara tatap muka, termasuk penampilan band dan juga pemotretan.

Layanan Pajak Nasional menunjuk Kim Soo Hyun dan Song Ji Hyo sebagai duta untuk kegiatan pembayaran pajak agar mereka dapat menyalurkan kepada yang lain.

Mereka diakui sebagai public figure yang harus menjadi contoh bagi rakyat Korea.

Kim Soo Hyun (KBIZoom)

Baca juga: Kim Ji Won Ditawari Jadi Pemeran Utama di Drama Korea Queen of Tears Bareng Kim Soo Hyun

Setelah melalui proses penyaringan, Komite Etik Publik terkait status pembayaran mereka, dua entertainer ini dinyatakan terpilih sebagai Duta Dinas Perpajakan Nasional.

Sementara itu, Kim Soo Hyun akan dijadwalkan kembali berperan dalam drama tvN yang berjudul Queen of Tears pada tahun ini.

Queen of Tears merupakan karya baru dari Park Ji Eun, juga penulis dari drama SBS yang berjudul My Love from the Star.

Kim Ji Won pun juga telah dikonfirmasi akan perankan sebagai pemeran utama wanita.

Queen of Tears adalah sebuah drama yang bercerita tentang pasangan yang mengatasi krisis dalam hidup mereka dan mencapai cinta yang ajaib.

(Tribunnews.com/Rinanda)