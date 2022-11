Kim Ji Won Ditawari Jadi Pemeran Utama di Drama Korea Queen of Tears Bareng Kim Soo Hyun

TRIBUNNEWS.COM - Kim Ji Won mendapat tawaran untuk bermain di drama Korea Queen of Tears.

"Kim Ji Won telah menerima tawaran untuk membintangi drama Queen of Tears" ungkap agensi Kim Ji Won, dilansir dari Soompi.com pada Selasa (22/11/2022).

Sebelumnya, Kim Soo Hyun telah menerima tawaran bermain sebagai tokoh utama dalam drama Korea Queen of Tears.

Jika Kim Ji Won menyetujui, maka tentunya ia akan beradu akting dengan Kim Soo Hyun dalam drama Korea Queen of Tears.

Kim Ji Won sedang merundingkan kembali untuk memutuskan apakah menyetujui atau menolak tawaran membintangi drama Korea Queen of Tears.

Diketahui, Queen of Tears adalah proyek terbaru dari Park Ji Eun, penulis skenario drama Korea populer "My Love From the Star.

Drama Korea My Love From the Star pun dibintangi oleh Kim Soo Hyun.

Lagi-lagi Park Ji Eun menginginkan Kim Soo Hyun membintangi proyek drama Koreanya.

Belum diketahui terkait jadwal perilisan Queen of Tears dan juga posternya.

Namun, Park Ji Eun telah memberikan bocoran apa yang akan diperankan Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun.

Dalam drama Korea bergenre romantis, Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun akan berperan sebagai pasangan suami istri.

Pemeran pendukung dalam drama Korea Queen of Tears juga belum diinformasikan.

Sebagai informasi, Kim Ji Won memulai debutnya sebagai model iklan pada tahun 2010.

Hingga akhirnya Kim Ji Won mencicipi dunia akting sebagai pemeran pendukung dalam drama Korea Heirs.

