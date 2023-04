Kwon So Hyun Dikonfirmasi Bintangi Drama Korea KBS yang Berjudul My Perfect Stranger

Kwon So Hyun segera bintangi k-drama KBS My Perfect Stranger.

TRIBUNNEWS.COM - Kwon So Hyun akan bergabung dengan drama Korea dari KBS yang berjudul My Perfect Stranger yang akan segera tayang.

Dikutip dari MyDramaList, secara resmi telah dikonfirmasi pada 21 April 2023, bahwa Kwon So Hyun akan menjadi bagian dari pemeran drama misteri romantis My Perfect Stranger.

Kwon So Hyun akan bergabung dengan pemeran utama Kim Dong Wook, Jin Ki Joo, Seo Ji Hye, Lee Won Jung, Lee Ji Hyun, dan Lee Kyu Hoe.

Ini akan menjadi reuni Kwon So Hyun dengan Jin Ki Joo setelah empat tahun.

Keduanya pernah bekerja sama dalam serial The Secret Life of My Secretary.

Di sisi lain, My Perfect Stranger juga menjadi drama Korea pertama Kwon So Hyun di tahun ini.

Selanjutnya, ia juga akan bergabung sebagai pemeran serial dalam judul The Blue House Family yang akan datang.

Tahun lalu, dia pernah menjadi bagian dari drama Korea The Killer's Shopping List dan Love All Play.

Sebagaimana diketahui, Kwon So Hyun melakukan debut resminya sebagai anggota girl grup 4minute pada tahun 2009 silam.

Kwon So Hyun (MyDramaList).

Tahun 2016, kontraknya dengan Cube Entertainment berakhir dan dia pindah agensi untuk mengejar karir solonya.

Ia kini lebih aktif dalam berakting.

Dia pernah membintangi berbagai K-drama seperti High Kick Through the Roof!, Criminal Minds, The Secret Life of My Secretary, Class of Lies, dan banyak lagi.

Drama My Perfect Stranger ini akan menceritakan kisah Yoon Hae Joon dan Baek Yoo Young yang akan melakukan perjalanan ke tahun 1987.

Mereka memiliki agenda yang berbeda namun setelah bekerja sama, mereka akan menyadari bahwa tujuan mereka saling berhubungan.