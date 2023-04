Lirik Lagu dan Terjemahan Till Forever Falls Apart – Ashe feat FINNEAS: I'm So Glad I Got To Hold

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan dari Till Forever Falls Apart yang dinyanyikan oleh Ashe dan FINNEAS.

Lagu Till Forever Falls Apart ini dirilis bersamaan dengan video musik resmi yang diunggah ke kanal YouTube milik Ashe pada Rabu (3/3/2021).

Dalam video musik tersebut, Ashe dan Finneas tengah berdansa bersama mengikuti alunan musik dari atas bukit dengan pemandangan yang indah.

Finneas mengatakan bahwa lagu ini merupakan surat cinta untuk persahabatannya dengan Ashe, mereka diketahui sudah bersahabat selama 4 tahun.

Lirik:

[Verse 1: Ashe]

Out on our own

Dreamin' in a world that we both know

It's out of our control

But if shit hits the fan, we're not alone

[Pre-Chorus: Ashe]

'Cause you've got me and you know

That I've got you and I know

[Chorus: Ashe]