Setelah sang Kakak Moonbin Meninggal, Moon Sua Billlie Follow Instagram Member ASTRO

TRIBUNNEWS.COM - Member gril group Korea Selatan Billlie, Moon Sua kedapatan telah mem-follow akun para anggota ASTRO setelah sang kakak, Moonbin meninggal dunia.

Diketahui Moonbin merupakan salah anggota dari boy group ASTRO.

Namun, tak hanya mengikuti Instagram Moonbin, Moon Sua memilih untuk mengikuti seluruh member ASTRO, serta akun resmi boy group tersebut.

Penggemar pun mengetahui perubahan aktivitas Instagram Moon Sua.

Kini Moon Sua mem-follow akun kakaknya, bersama dengan sesama anggota ASTRO yakni MJ, JinJin, Cha Eunwoo, Sanha, dan mantan anggota Rocky.

Moon Sua mengikuti akun Instagram seluruh member ASTRO. (Tangkap layar Instagram @a_us_noom)

Moon Sua sebelumnya hanya mengikuti enam akun di Instagram pribadinya, yakni anggota dan akun resmi Billlie, serta akun agensinya.

Mengetahui hal itu, penggemar berharap Moon Sua bersama para member ASTRO Moonbin untuk saling menguatkan dalam mengahadapi duka kehilangan Moonbin.

"Binnie had been a great support system for billlie. I hope they will find their comfort with astro members as well," bunyi cuitan penggemar.

(Binnie (panggilan untuk Moonbin) telah menjadi sistem pendukung yang hebat untuk Billlie. Saya berharap mereka akan menemukan kenyamanan mereka dengan anggota astro juga.)

Ada juga yang berharap Moon Sua dianggap sebagai saudara perempuan para member ASTRO.

Pasalnya hanya di antara member ASTRO, hanya Moonbin yang memiliki saudara perempuan.

"Among astro members, only bin was the one with sister.

Rest all boys have brothers & today MJ, Jinjin, Eunwoo, Rocky & Sanha gained a sister & Sua gained 5 more brothers.

This breaks my heart but comforts me too that they have each other," sambung yang lainnya.