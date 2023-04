Deva Mahenra dan Mikha Tambayong Bagikan Momen Perayaan Lebaran sebagai Pasutri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

Pasangan artis Deva Mahenra dan Mikha Tambayong membagikan momen hari raya Idul Fitri.

Sebagaimana diketahui, Lebaran tahun ini menjadi pertama kali bagi mereka menjalaninya sebagai sepasang suami istri.

Dalam postingan terbarunya di instagram, Deva dan Mikha mengucapkan selamat Lebaran dan tak lupa untuk foto bersama.

Adapun foto mereka bersama dengan sang ayah, Michael Tambayong.

Terlihat di foto tersebut, Mikha memakai atasan brokat lengan panjang dan celana krem.

Sementara Deva Mahenra mengenakan baju koko putih dan celana krem.

"From our family to yours, Selamat idulfitri. Mohon maaf lahir batin," tulis Deva dan Mikha dikutip Tribunnews, Minggu (23/4/2023).

Mikha dan Deva menyematkan beberapa foto. Bahkan ada foto yang memperlihatkan dia dan Deva berswafoto.

Sebagai tambahan, Deva Mahenra dan Mikha Tambayong telah sah menjadi sepasang suami istri pasa 28 Januari 2023.

Pasangan ini menggelar pernikahannya di The Ritz-Carlton, Nusa Dua, Bali dan acaranya digelar secara tertutup.