Jeno NCT Ulang Tahun ke-23, Agensi SM Town dan Penggemar Beri Ucapan Selamat

TRIBUNNEWS.COM - Jeno NCT ulang tahun ke-23 pada hari ini, Minggu (23/4/2023).

Jeno NCT mendapat ucapan selamat ulang tahun dari agensi dan rekan-rekan NCT.

Agensi NCT, SM Town, mengunggah foto Jeno NCT pada Sabtu (22/4/2023) pukul 10.00 malam waktu setempat.

"HAPPY BIRTHDAY TO JENO. WE LOVE YOU (SELAMAT ULANG TAHUN UNTUK JENO. KAMI MENCINTAIMU)," tulis SM Town di Twitter.

Postingan itu disertai foto Jeno NCT.

Penggemar Jeno NCT memberikan ucapan selamat ulang tahun di kolom komentar Twitter.

"Happy birthday our beloved captain, Jeno (Selamat ulang tahun kapten tercinta kita, Jeno)," tulis seorang penggemar.

Lee Jeno NCT (IG/leejen_o_423)

Selain bahasa Inggris dan Indonesia, ada penggemar yang menuliskan berbagai ucapan selamat ulang tahun menggunakan bahasa Korea dan Thailand.

"Selamat ulang tahun untuk pria dengan mata yang selalu tersenyum," tulis penggemar dalam bahasa Thailand.

"Selamat ulang tahun Samoyed kita. Terima kasih telah lahir Jeno. Aku mencintaimu," tulis penggemar lainnya dalam bahasa Korea.

Ia juga menyertakan gambar anjing Samoyed yang lucu dengan topi ulang tahun bermotif polka dots.

"Happy birthday to my Samoyed boy, I thank you for existing. I will always be there to support you. I love your smile, I hope you will always be happy. I love you (Selamat ulang tahun untuk pria Samoyed-ku. Terima kasih sudah ada di dunia ini. Aku akan selalu di sini untuk mendukungmu. Aku mencintai senyumanmu, kuharap kamu selalu bahagia. Aku mencintaimu)," tulis penggemar lainnya.

Lee Jeno NCT (IG/leejen_o_423)

Profil Jeno NCT

Jeno NCT atau Lee Jeno lahir pada 23 April 2000 di Incheon, Korea Selatan.