Lirik Lagu dan Terjemahan Can't Wait To Be Dead - FINNEAS: Nobody's Comin' To Save Me

TRIBUNNEWS.COM - FINNEAS telah merilis lagu dengan single berjudul suram, Can't Wait To Be Dead.

Mengikuti serangkaian lagu yang dirilis oleh penulis lagu sepanjang tahun 2020.

Berikut lirik lagu Can't Wait To Be Dead - FINNEAS:

[Verse 1]

Somebody's drivin' you home, but they don't know who you are

You're in the back of the car

Somebody's tryin' to help and makin' everything worse

Somebody, please call the nurse

Somebody's rippin' you off, tryin' to sell you good news

You know we're still gonna lose

But I need to be where you are, for no reason at all

Or else I'll suffer withdrawals

[Chorus]

Nobody's comin' to save me

Nobody knows any better, anyway

I think we're thinkin' the same thing

If this is how it ends, I wasn't listening

[Verse 2]

Somebody's scrеamin' again

Another sunburn with hair, it's too much fun not to stare

Somebody's callin' you out for somеthin' you never said

Kinda can't wait to be dead

Somebody's wasting my time

Fuck your Confederate flag, you've got no reason to brag

[Chorus]

Nobody's comin' to save me

Nobody knows any better, anyway

I think we're thinkin' the same thing

If this is how it ends, I wasn't listening (To you)

(To you)

[Post-Chorus]

I wasn't listening yet

Not even gone, but you'll be missing me yet

I wasn't listening yet

I wasn't listening

I wasn't listening yet

Terjemahan:

[Ayat 1]

Seseorang mengantarmu pulang, tapi mereka tidak tahu siapa dirimu

Anda berada di belakang mobil

Seseorang mencoba membantu dan memperburuk keadaan

Seseorang, tolong panggil perawat

Seseorang menipu Anda, mencoba untuk menjual berita baik

Kau tahu kita masih akan kalah

Tapi aku harus berada di tempatmu sekarang, tanpa alasan sama sekali

Atau aku akan menderita penarikan

[Reff]

Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanku

Lagi pula, tidak ada yang tahu lebih baik

Saya pikir kita memikirkan hal yang sama

Jika ini adalah bagaimana akhirnya, saya tidak mendengarkan

[Ayat 2]

Seseorang berteriak lagi

Sinar matahari lain dengan rambut, terlalu menyenangkan untuk tidak menatap

Seseorang memanggil Anda untuk sesuatu yang tidak pernah Anda katakan

Agak tidak sabar untuk mati

Seseorang membuang-buang waktuku

Persetan dengan bendera Konfederasi Anda, Anda tidak punya alasan untuk menyombongkan diri

[Reff]

Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanku

Lagi pula, tidak ada yang tahu lebih baik

Saya pikir kita memikirkan hal yang sama

Jika begini akhirnya, aku tidak mendengarkan (Untukmu)

(Kepadamu)

[Pre-reff]

Saya belum mendengarkan

Bahkan belum pergi, tapi kamu akan merindukanku

Saya belum mendengarkan

Saya tidak mendengarkan

Saya belum mendengarkan

(Tribunnews.com)