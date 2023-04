Kim Ha Neul Dikonfirmasi Bintangi Drama KBS Terbaru

Kim Ha Neul. Kim Ha Neul telah dikonfirmasi akan membintangi drama KBS terbaru yang berjudul Let's Get Caught by the Neck.

TRIBUNNEWS.COM - Kim Ha Neul telah dikonfirmasi untuk membintangi drama korea KBS yang terbaru.

Setelah delapan tahun akhirnya Kim Ha Neul kembali membintangi drama dari KBS.

Dikutip dari MyDramaList, pada 25 April 2023, outlet media Star News mengungkapkan bahwa Kim Ha Neul akan menjadi pemeran utama dari drama KBS mendatang yang berjudul Let's Get Caught by the Neck (terjemahan literal).

Drama Let's Get Caught by the Neck akan disutradarai oleh Lee Ho.

Drama ini menceritakan tentang kisah seorang reporter yang dituduh sebagai pembunuh.

Drama ini akan menampilkan prosesnya menemukan kebenaran untuk membersihkan namanya.

Serial ini akan didasarkan pada novel web Naver yang tengah populer.

Kim Ha Neul akan berperan sebagai Seo Jung Won, seorang reporter khusus yang diduga melakukan pembunuhan terhadap seseorang.

Belum ada konfirmasi lain tentang siapa yang akan bekerja bersama Kim Ha Neul dalam drama KBS mendatang.

Let's Get Caught by the Neck dijadwalkan mulai syuting pada bulan terakhir tahun 2023.

K-drama mendatang ini akan tayang perdana di KBS dan direncanakan tayang pada 2024.

Ini akan menjadi comeback Kim Ha Neul di KBS setelah delapan tahun.

Dia terakhir kali muncul dalam K-drama KBS pada tahun 2016 dalam drama On the Way to the Airport.

Sebelum dia membintangi Let's Get Caught by the Collar, terbaru Kim Ha Neul akan membintangi K-drama pada 2023 ini yang berjudul The Rich.

Dia akan bekerja bersama Rain dan Shin Soo Jung.

Kim Ha Neul terakhir terlihat di K-drama Kill Heel tahun 2022 bersama Lee Hye Young, Kim Sung Ryung, Kim Jae Chul, Jung Eui Jae, dan Moon Ji In.

Aktris ini dikenal sebagai pemeran utama K-drama 18 Again, A Gentleman's Dignity, Road Number One, 90 Days of Love, Stained Glass, Romance, hingga Ghost.

(Tribunnews.com/Rinanda)