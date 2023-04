Lirik Lagu dan Terjemahan Cry for Me - Camila Cabello: See That Pretty Life in Pictures

Inilah lirik lagu dan terjemahan Cry for Me yang dinyanyikan oleh Camila Cabello.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Cry for Me yang dinyanyikan oleh Camila Cabello.

Lagu Cry for Me dirilis pada 4 Oktober tahun 2019 dalam judul album yang sama, Cry for Me.

Lagu Camila Cabello Cry for Me memiliki durasi 3 menit 9 detik.

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Break My Heart Again - Finneas: So Go Ahead and Break My Heart Again

Simak lirik lagu dan terjemahan Cry for Me yang dinyanyikan oleh Camila Cabello dalam artikel berikut:

Yeah, and you look so happy walking down the street, don't you babe

Ya, dan kamu terlihat sangat senang berjalan-jalan, bukankah begitu sayang

Did you forget, you said that in this lifetime you could never get over me

Apakah kamu lupa, kamu mengatakan bahwa dalam hidup ini kamu tidak akan pernah bisa melupakanku

Are you over me

Apakah kamu sudah melupakanku

When I said, I hope you're happy didn't mean it

Ketika aku berkata, Aku harap kamu bahagia tidak bersungguh-sungguh

Never thought you'd be so good at moving on

Tidak pernah terpikir kamu akan begitu pandai berpindah

When I'm lying wide awake you're probably sleeping

Ketika aku berbaring terjaga kamu mungkin sedang tidur

And maybe what I'm thinking is wrong

Dan mungkin apa yang aku pikirkan salah

I want you to cry for me, cry for me

Aku ingin kamu menangis untukku, menangis untukku

Say you'd d-d-die for me, die for me

Katakan kamu akan mati untukku, mati untukku

And if you can't then maybe lie for me, lie for me

Dan jika kamu tidak bisa maka mungkin berbohonglah untukku, berbohong untukku