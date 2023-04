Kondisi Kesehatan Celine Dion saat Ini, Rilis Lagu Baru dan Main Film Meskipun Sedang Sakit

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi legendaris Celine Dion (55) kembali ke dunia musik setelah menghadapi masalah kesehatan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Mengutip Hello Magazine, Celine Dion didiagnosis stiff-person syndrome atau sindrom orang kaku pada tahun 2022.

Stiff-person syndrome merupakan kelainan autoimun langka mempengaruhi gerak tubuh seseorang.

Penyakit itu membuat Celine Dion harus membatalkan beberapa tur tahun lalu agar bisa fokus pada pemulihannya.

Sekarang, Celine Dion kembali dengan musik baru dan peran dalam sebuah film layar lebar.

13 April lalu, Celine Dion merilis lagu “Love Again”, yang merupakan soundtrack untuk film dengan judul yang sama.

Lagu itu adalah bagian dari album terbaru yang akan dirilis pada 12 Mei mendatang sekaligus menandai comeback musik baru pertamanya sejak album 2019, "Courage".

Akan ada lima lagu baru dan beberapa hitsnya yang paling ikonik seperti "All By Myself" dan "It's All Coming Back To Me Now."

Selain musik barunya, Celine Dion membuat debut layar lebarnya di "Love Again", bersama Priyanka Chopra dan Sam Heughan.

Berkaca pad pengalamannya, Celine Dion berkata kepada Metro:

"Saya sangat senang membuat film ini."

"Saya pikir ini adalah cerita yang menyenangkan, dan saya harap orang-orang akan menyukainya, dan menyukai lagu-lagu barunya juga."

Di Instagram, para penggemar memberikan pujian dan mengungkapkan kecintaan mereka pada lagu barunya dan antisipasi mereka terhadap film dan soundtracknya.

Promosi single Celine Dion Love Again (Instagram @celinedion)

“Celine, kami mengagumi setiap detik dari lagu itu! itu sangat indah! Kami mencintaimu," ujar seorang pengikut.