Lirik dan Terjemahan Lagu Dream Run - NCT Dream: Gimmie, Gimmie, Gimmie

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Dream Rung yang dinyanyikan oleh boy group Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria asuhan agensi SM Entertainment, NCT Dream merilis album ketiganya bertajuk We Boom pada 26 Juli2019 silam.

Lagu Dream Run merupakan single urutan keenam dalam album ketiga milik NCT Dream itu.

Penggalan lirik yang berbunyi gimmie, gimmie, gimmie, membuat Dream Run kerap tertukar dengan lagu Gimme Gimme milik NCT 127.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Dream Run yang dilantunkan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Dream Run - NCT Dream

Hahaha y’all

Now we’re back alright

Sigan dwaesseo eoseo deureowa jwo

Ttak gibun joheun barami bureo

Kkumkkwoon sungandeuri jangmyeonmada pyeolchyeojyeo

Han pyeonui yeonghwaga doel oneul bam

Gieokna cheoeum neukkim puspushaessdeon uri

Ijji moshal Chewing gum

Ipbakke neol bojamaja kkeonaebeorin mam

Nae majimak cheossarang

Yea yo geop eopsi kkeuteopsi

Young and wild and free

Geochil ge eopsdeon gateun sigan gateun jari

Neowa na uri

Neoui gyeoten eonjena

Naega

Nae gyeoten eonjena

Sumanheun bulbit sogui neowa na

Du nunbichmajeo areumdawo

Geujeo barabol sun eopsneun geol

Rideum soge ppajyeo

Gimme more

Neoui mameul deonjyeo

Gimme gimme gimme

Gimme gimme baby

Gaseum teojil deusi sori jilleo

Gimme gimme gimme

Gimme gimme baby

Alright all night

Oneuri jinado

Jigeum neukkimmaneun idaero

Gieokhal su issdorok

Yeongwonhal tenikka

Spotlight uril bichuna

I sungan eoneu nuguna

Whatever we do sanggwaneopsi

Modu da gati go

On the stage ha

Georeo dallyeo uri daeum Stage

Kkumman gateun syoen uriwa

Saessak bit gadeukhage muldeuryeobwa

