Lirik dan Terjemahan Lagu Love Again - NCT Dream, Cerita Tentang Putus Cinta Pertama 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik beserta terjemahan lagu Love Again yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup vokal pria besutan SM Entertainment, NCT Dream merilis lagu berjudul Love Again pada 29 April 2020.

Lagu berdurasi 3 menit 31 detik ini, diluncurkan sebagai track ke-4 dari mini album keempat NCT Dream yang bertajuk Reload.

Love Again merupakan lagu bergenre hip-hop R&B terinspirasi tahun 90-an.

Lirik lagu ini berbicara tentang menghadapi putus cinta pertama dengan tenang dan menimbulkan pertanyaan seperti apa akhir dari cinta pertama seorang anak laki-laki.

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Love Again yang dinyanyikan oleh NCT Dream dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Love Again - NCT Dream

[Verse 1]

Keuniri nan geot gata (This time)

Wollae ireoneun geoya

Maldo an doeneun geojana (Hey)

Ireodaga nan (Dasi ppajil geoya)

Ttokgatjineun anchiman (Every time)

Buranhan geon sasiriya (Baby give me what you got)

Wae ireomyeonseo nege (Don't stop)

Kkeullineun geolkka (eoryeowo jom ajik)

[Verse 2]

Geuraetdeon naega

(Hey, I met you there)

Neoreul bon sungan

(Okay, now show me the way)

Heundeullineun geon waelkka

(Give it up or don't give it up)

Geobi najiman nega joa nan

[Pre-Chorus]

Nega haneun mal

Ijen jogeum al geot gatji

Seuchyeo gadeut baetjiman

Soge sumeun tteut

Nunchido eopdeon

Geuttaeye nan moreul nunbit

Neodo naega gunggeumhan geot gata

Let's go

[Chorus]

Gieokdeuri sakjedwaenna

Apatdeon ge gieokdo an na

Baby neoye du nuneul bomyeon (Ha, ha, ha)

Yesanghan jeok eopseotdeon i nal

Dasi uyeoncheoreom natana

Baby neoye du nuneul bomyeon

[Post-Chorus]

Keep it on the low (On the low)

Keep it on the low, alright

Keep it on the low

Tto ireon iri

Ireonal sudo isseotdaneun geol

[Verse 3]

Naneun dwaesseo an eoullyeo bad boy

Guji aesseo neol igil saenggak eopseo nan

Neoraneun miro imi danyeogan na

Geureonde daeche wae tto mot chajeulkka

Chulguga eopseo

Neoege chwihaneun geon alttalttalhan

Gibungwa dalla momi gabyeowo nan

Meoributeo balkkeutkkaji

Seollemeuro syawohan deuthan i neukkim

[Pre-Chorus]

Ireol ttae nega

Mwora halji al geot gatji

Jeonbuneun anijiman (Falling in love tonight)

Mamman apseotdeon

Geuttaeye nan moreul sonjit

Geu uimireul ijeneun ara nan

Let's go