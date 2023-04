Lirik Lagu dan Terjemahan Bam Bam - Camila Cabello feat Ed Sheeran: But Not Everything Works Out

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Bam Bam yang dinyanyikan oleh Camila Cabello feat Ed Sheeran

Lagu Bam Bam dirilis pada tahun 2022 yang merupakan lagu kolaborasi antara Camila Cabello dan Ed Sheeran.

Lagu Bam Bam menjadi lagu kolaborasi kedua Camila Cabello dan Ed Sheeran.

Simak lirik lagu dan terjemahan Bam Bam yang dinyanyikan oleh Camila Cabello feat Ed Sheeran dalam artikel berikut:

Lirik

You said you hated the ocean, but you're surfin' now

I said I'd love you for life, but I just sold our house

We were kids at the start, I guess we're grown-ups now, mmm

Couldn't ever imagine even havin' doubts

But not everything works out

[Pre-Chorus: Camila Cabello]

Now I'm out dancin' with strangers

You could be casually datin'

Damn, it's all changin' so fast

[Chorus: Camila Cabello]

Así e' la vida, sí

Yeah, that's just life, baby

Yeah, love came around and it knocked me down

But I'm back on my feet

Así e' la vida, sí

Yeah, that's just life, baby

I was barely standin', but now I'm dancin'

He's all over me (Goza)

[Post-Chorus: Camila Cabello]

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam (Así e' la vida)

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam

[Verse 2: Ed Sheeran]