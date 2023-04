Jadwal Acara TV Sabtu, 29 April 2023: MotoGP Sprint Race Spain di Trans7

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (29/4/2023) di Tans7, RTV, ANTV, Indosiar, dan Kompas TV.

Beragam acara TV menarik yang siap menemani waktu di akhir pekan Anda.

Di antaranya tayang program Spotlite dan balapan MotoGP Sprint Race Spain di Tans7.

Tayang kartun NUSSA dan Bola Kampung: The Movie di RTV.

ANTV menayangkan kartun Barbie And The Magic Of Pegasus dan program kompetisi MMA ONE PRIDE.

Tayang program Best Kiss hingga Juara Indonesia Ramadan di Indosiar.

Berikut jadwal acara TV Sabtu, 29 April 2023, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Trans 7

01:15 - 02:00

Mancing Mania

02:00 - 03:00

Opera Van Java

03:00 - 04:30

Jane Got A Gun

04:30 - 05:15

Kisah Para Nabi

05:15 - 06:00

Hikmah

06:00 - 07:00

Redaksi Pagi Akhir Pekan