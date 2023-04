Lirik Lagu dan Terjemahan The Power of the Dream - Celine Dion: Deep Within Each Heart

Inilah lirik lagu dan terjemahan The Power of the Dream yang dipopulerkan oleh Celine Dion.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan The Power of the Dream yang dipopulerkan oleh penyanyi Celine Dion.

Lagu The Power of the Dream dirilis pada 1 Januari 1990 dalam album The Collector's Series.

Lagu Celine Dion The Power of the Dream memiliki genre pop berdurasi 4 menit 30 detik.

Simak lirik lagu dan terjemahan The Power of the Dream yang dinyanyikan oleh Ciline Dion dalam artikel berikut:

Deep within each heart

Jauh di dalam hati masing-masing

There lies a magic spark

Di sana ada percikan sihir

That lights the fire of our imagination

Itu menyalakan api imajinasi kita

And since the dawn of man

Dan sejak fajar manusia

The strenght of just I can

Kekuatan hanya aku bisa

Has brought together people of all nations

Telah membawa bersama orang-orang dari semua bangsa

There’s nothing ordinary

Tidak ada yang biasa

In the living of each day

Dalam hidup setiap hari

There’s a special part

Ada bagian khusus

Every one of us will play

Setiap kita akan bermain