TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu I Don't Understand But I Luv U yang dinyanyikan oleh SEVENTEEN.

Lagu I Don't Understand But I Luv U dirilis pada 24 April 2023.

Diketahui, lagu I Don't Understand But I Luv U merupakan salah satu track yang termasuk dalam mini album terbaru SEVENTEEN yang bertajuk FML.

Lagu I Don't Understand But I Luv U ini dibawakan oleh empat member Seventeen, yaitu Hoshi, The8, Jun, dan Dino serta menciptakan harmonisasi yang indah untuk didengarkan.

Dalam mini album FML, terdapat dua lagu utama, yaitu F*ck My Life dan Super.

Sebagai informasi, SEVENTEEN berhasil mencetak sejarah setelah penjualan mini album FML melampaui 3,9 juta kopi di hari pertama rilis.

Lirik dan Terjemahan Lagu I Don't Understand But I Luv U - SEVENTEEN:

[Verse 1: Hoshi, Jun, The8, Dino]

When I saw you, meomchwobeorin gonggan yeminhaejin gamgak

Ojik neo hana boil ttae nae maeumeun nae nunmajeo jealous

Oh, baby, 'cause I

You-ooh-oh, wooh-ooh-oh, wooh-ooh-oh

Gipeun supsogui pado (Oh, yeah)

Neoneun naege yuilmui

Gitaeui seonyul (Oh, I)

Ganjeolhi wonhameul dasi pieonage haejul

Jiteun hyang soge nal zoom (Hoo)

Eojireoun daneo sai jiwojilkka deo geomna

You-ooh-oh, woah-oh-oh, woah-oh-oh

[Pre-Corus: The8, Jun]

Dareun eoneowa dareun sigando

Ihaehaji anado da al su isseo

Dulmani bimillo gongyuhan password

Uri dureul yeoreojwo

[Chorus: Hoshi, Dino]

Sesange jonjaehaneun modeun mal, yeah-eh-yeah

Uri dulman aneun moseubeuro chungbunhae nae modeun yoksimeuro

Keojyeoganeun gamjeongui pahyeongeuro, yeah-eh-yeah

Aljana uri saien malboda deo jungyohan ge itjana

[Post-Chorus: The8, Jun]

I don't understand but I love, but I love you

I don't understand but I love, but I love you

I don't understand but I love, but I love you

I don't understand but I love, but I love you

[Verse 2: The8, Jun, Hoshi, Dino]

Du nuneul gamgoseo barabwa (barabwa)

Neukkyeojyeo boran deusi neowa na (Oh-oh-oh)

Siganui guaeneun batji ana, any day

Duri itneun anywhere

Ooh, woah

Love missile padong wiro won (Smoke, smoke)

Pieoollara S-two (S-two)

Ihaehaji anado al su isseo neo (Yeah)

Eoneoui jangbyeogeun geujeo geopum

Aljana neon nado nal don't believe me

But neon nal mideo jwotji

Nan neoui aneseo ojik

Pieooreun kkot jipyeora bulkkot

[Pre-Chorus: Jun, Hoshi]

Dareun eoneowa dareun sigando

Ihaehaji anado da al su isseo

Dulmani bimillo gongyuhan password

Uri dureul yeoreojwo