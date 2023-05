Jennie BLACKPINK dan Song Hye Kyo Foto Bareng di Met Gala 2023, Fans Mereka Heboh

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM - Jennie BLACKPINK berfoto bersama Song Hye Kyo di Met Gala 2023.

Tentunya interaksi dua artis top Korea Selatan itu langsung menjadi perbincangan penggemar.

Keduanya tampil menawan saat menghadiri Met Gala yang berlangsung di The Metropolitan Museum of Art, New York City, pada Senin (1/5/2023) waktu setempat.

Song Hye Kyo mengenakan pakaian formal berupa gaun panjang berwarna merah muda pucat dengan sulaman putih, ia tampak terlihat elegan.

Sementara Jennie mengenakan gaun pendek vintage putih dan pita hitam di tengah.

Mengutip dari Koreaboo, foto mereka diunggah oleh satu di antara staf Chanel.

Saat itu Song Hye Kyo dan Jennie masih belum melewati karpet merah.

Song Hye Kyo dan Jennie tampak dekat. Mereka menatap kamera dengan ekspresi serius.

Foto tersebut juga diposting ulang oleh Song Hye Kyo di instagram story-nya.

Meski hanya sekedar foto, keduanya membuat heboh penggemar lantaran ini pertama kalinya mereka berinteraksi di depan umum.

Apalagi baik Song Hye Kyo dan Jennie memiliki penggemar banyak.

Tahun ini, Met Gala bertema Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty.

Tema tersebut diusung untuk mengenang Karl Lagerfeld.

Karl Lagerfeld merupakan desainer yang menjadi creative director Chanel dari 1983 hingga dia meninggal pada 2019.

Sebagai informasi, Met Gala adalag acara amal dan penggalangan dana tahunan bertabur bintang dunia.

Hasil dari acara ini akan diserahkan ke Costume Institute Metropolitan Museum of Art di New York.