Pergi ke Malang Bareng Mantan, Fuji Ungkap Statusnya dengan Thariq Halilintar Pasca-putus

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber Fujianti Utami pergi ke Malang, Jawa Timur bersama sang mantan, Thariq Halilintar.

Meski telah putus, hubungan Fuji dan Thariq Halilintar masih terjalin dengan baik dan saling perhatian.

Hal itu terlihat dari Thariq Halilintar yang menjemput Fuji untuk diajak pergi ke Malang bersama dalam satu mobil.

Diketahui, Fuji dan Thariq Halilintar pergi ke Malang bersama untuk menghadiri pembukaan klinik kecantikan milik dr Oky Pratama.

Fuji tak gengsi harus pergi ke Malang bersama sang mantan kekasih itu.

"Jadi hari ini kita akan pergi ke Malang bersama mantan," ujarnya, dikutip dari YouTube Fuji An, Selasa (2/5/2023).

Sempat menyebut sebagai mantan kekasih, Fuji kemudian meralatnya dan mengakui statusnya dengan Thariq kini sebatas sahabat.

"Nggak, kita bukan mantan, we're best friend," ucap Fuji sambil mengajak Thariq Halilintar berjabat tangan.

Fuji kemudian melantunkan penggalan lagu Best Friend Forever milik girlband Cherrybelle.

"Cause you are my best friend forever," senandung Fuji.

Thariq membalasnya dengan penggalan lagu BFF (Sahabat) dari grup musik Super7.

"Aku dan kamu satu," sambung Thariq.

Fuji dan Thariq Halilintar saat di mobil dalam perjalanan ke Malang. (Tangkapan layar YouTube Fuji An)

Thariq lalu menjelaskan agendanya bersama Fuji pergi ke Malang.

"Pokoknya sekarang kita mau ke Malang mau makan-makan di sana, cari makan, jalan-jalan sama Dokter Oki, sama Kak Derry, sama Kak Rey, jadi pasti bakal seru," bebernya.