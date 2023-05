Dito Mahendra Masuk DPO, Fitri Salhuteru Minta Anak Sambungnya Pulang ke Indonesia, Ada Apa?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fitri Salhuteru, sahabat Nikita Mirzani membuat video yang meminta anak sambungnya, Chelsy Maya untuk kembali ke Indonesia.

Chelsy Maya memutuskan tinggal di Los Angeles setelah berseteru dengan Fitri Salhuteru dan Nikita Mirzani beberapa tahun lalu.

Chelsy Maya Fitri Salhuteru itu dituding oleh Nikita Mirzani menyebarkan isi chat pribadinya dengan Fitri ke Dipo Latief yang kala itu sedang bermasalah dengan Nikita.

Kini ketika Dito Mahendra sudah ditetapkan masuk DPO, Fitri Salhuteru kemudian meminta anaknya pulang dan kembali ungkit masalahnya dengan sang anak sambug.

"Alhamdulillah akhirnya hari yang sangat aku nantikan tiba yang sepantasnya mendapatkan DPO itu saudara Dito Mahendra akhirnya Tuhan memberikan balasan setimpal," ujar Fitri Salhuteru dikutip Tribunnews.com, Rabu (3/5/2023).

Dalam video ini, Fitri Salhuteru juga membuat surat terbuka untuk anak suaminya Cencen Kurniawan dari pernikahan terdahulu.

"Ini surat terbuka buat anak aku Chelsy Maya sekaligus netizen yang mengikuti kenapa sampai terjadi perselisihan aku dengan anak aku," tambahnya.

Fitri juga menyinggung soal Chelsy Maya yang diduga dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk kepentingan pribadi hingga muncul masalah antara dirinya dan Chelsy.

"Apa yang aku lakukan hanya ingin menyelamatkan anak aku dari ulah orang dewasa yang memanfaatkan hidup dia untuk kepentingan pribadi," kata Fitri.

"Jika kamu ingin aku menjemput ke LA akan aku lakukan sama seperti ketika kamu tinggal di Bali jika kamu mau aku ada untuk menyelematkan kamu aku akan selalu ada, I forgive you, please come home and i love you," sambungnya.

Dalam video kedua yang diunggahnya, Fitri Salhuteru menyebut agar Chelsy Maya jangan lagi sampai dimanfaatkan oleh orang lain.

Fitri merasa penetapan Dito Mahendra sebagai DPO adalah momen yang tepat untuk membuktikan bahwa orang-orang yang sudah melibatkan Chelsy dalam masalahnya akan mendapatkan balasan.

