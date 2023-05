Masih Berkabung, Adik Mendiang Moonbin ASTRO Moon Sua Billlie Absen dari Jadwal Siaran

TRIBUNNEWS.COM - Masih dalam suasana berkabung atas meninggalnya Moonbin ASTRO, Moon Sua Billlie absen dari jadwal siaran.

Agensi tempat Moon Sua bernaung, Mystic Story mengeluarkan jadwal resmi terkait aktivitas adik Moonbin ASTRO itu.

Mystic Story mengumumkan Moon Sua tidak akan berpartisipasi dalam siaran musik Show Champion yang tayang hari ini, Rabu (3/4/2023) waktu setempat.

Kabar absennya Moon Sua dari acara Show Champion diumumkan Mystic Story melalui layanan untuk penggemar pada Senin (1/5/2023), dikutip dari Kbizoom.

Diketahui, Moon Sua menjadi salah satu pemandu acara dalam program musik Show Champion yang ditayangkan di MBC Plus.

Sebelumnya, Mystic Story juga mengumumkan girlband Billlie akan melanjutkan aktivitas siaran musik mereka untuk mini album ke-4 bertajuk The Billage of Perception: Chapter Three, dengan formasi 6 anggota, tanpa Moon Sua.

Klub penggemar Billlie pun menilai itu merupakan keputusan terbaik untuk kenyamanan Moon Sua yang ditinggalkan Moonbin ASTRO.

"Keputusan yang bagus untuk Sua juga," komentar penggemar.

Sementara itu, Billlie akan merilis single debut Jepang mereka GingaMingaYo pada 17 Mei 2023 nanti.

Billlie akan menampilkan panggung showcase resmi mereka pada tanggal 21.

Moon Sua (depan) absen dari acara Show Champion yang tayang hari ini. (Kbizoom)

Di sisi lain, Fantagio, agensi mendiang Moonbin, memperpanjang periode kunjungan ke ruang peringatan Moonbin hingga 6 Juni 2023.

Para penggemar ASTRO, AROHA, memiliki waktu yang lebih lama untuk mengunjungi ruang peringatan Moonbin.

"Setelah mempertimbangkan pendapat dari banyak AROHA yang merasa kesulitan untuk mengunjungi ruang peringatan dalam periode waktu yang terbatas,

kami telah memutuskan untuk memperpanjang periode kunjungan hingga 6 Juni, hari ke-49 sejak (Moonbin) meninggal," dikutip dari Soompi.

