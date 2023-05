Artis Kim Min Ah dan Jungwoo NCT Akui Bersaudara, Ini Alasan Sembunyikan Status saat Debut

TRIBUNNEWS.COM - Hubungan Jungwoo NCT dengan artis pendatang baru, Kim Min Ah menjadi sorotan.

Baru-baru ini terungkap kakak perempuan dari idol K-pop Jungwoo NCT, Kim Min Ah debut sebagai artis.

Saat bekerja di industri hiburan, Kim Min Ah menyembunyikan status sebagai kakak kandung Jungwoo NCT.

Kim Min Ah menghindari menyebut nama adik laki-lakinya, Jungwoo NCT yang sudah terkenal secara luas.

Diduga Kim Min Ah ingin membangun kariernya sebagai artis tanpa memanfaatkan nama besar Jungwoo NCT, mengutip laporan Sports Chosun.

Baca juga: Jungwoo, Doyoung, dan Jaehyun Ungkap Bagian Favorit Gabung Jadi NCT DoJaeJung

Selain itu, muncul rumor Kim Min Ah bertindak berhati-hati lantaran khawatir aktivitasnya dapat merusak citra Jungwoo NCT.

SM Entertainment, agensi yang menaungi Jungwoo NCT, membenarkan Kim Min Ah kakak perempuan dari idolnya.

"Benar bahwa Kim Min Ah adalah kakak perempuan NCT Jungwoo," katanya, dikutip dari Sports Chosun, Kamis (4/5/2023).

Kim Min Ah terjun ke industri hiburan dengan merilis single Such A Beautiful Day menggunakan nama Haru.

Kim Min Ah kemudian merambah ke dunia akting setelah menandatangani kontrak eksklusif dengan Woori Actors pada 2022.

Kim Min Ah, kakak perempuan Jungwoo NCT. (Instagram @we_actors.official)

Woori Actors juga turut mengomentari soal hubungan Kim Min Ah dan Jungwoo NCT.

"Mereka tidak ingin menyebutkan bahwa mereka bersaudara karena mereka berhati-hati dan berpikir itu bisa membuat tidak nyaman," kata Woori Actors, dikutip dari Allkpop.

Secara khusus, Kim Min Ah telah muncul di drama Love Naggers KBS Joy sebagai aktris pemeragaan.

Dia baru-baru ini menarik perhatian dengan kecantikannya saat berpartisipasi dalam drama Human Class dan tampil sebagai Gimpo Liu Yifei di Mnet, I Can See Your Voice 10.