Lirik dan Terjemahan Lagu Universe - NCT U: You're My Universe

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dilengkapi terjemahan lagu Universe (Let's Play Ball) yang dipopulerkan oleh boyband asal Korea Selatan, NCT U.

Grup musik asuhan SM Entertainment, NCT U merilis lagu Universe (Let's Play Ball) pada Desember 2021.

Lagu ini merupakan bagian dari album ketiga milik NCT, yang bertajuk Universe.

Diunggah satu tahun lalu di YouTube SMTOWN, video klip lagu Universe (Let's Play Ball) telah diputar lebih dari 62 juta kali pada Kamis (4/5/2023)

Secara lengkap lirik dan terjemahan lagu Universe (Let's Play Ball) yang dipopulerkan oleh NCT U dapat disimak di bawah ini:

Lirik Lagu Universe (Let's Play Ball) - NCT U

[Intro]

Let's play ball (Yeah), let’s play ball (Do it)

Yo, you're my universe (Yeah, yeah)

Let's play ball (Woo), let's play ball (Yeah)

Yo, you're my universe (Do it, yeah)

Let's play ball (What you got?), let's play ball (What you got?)

(What you got?) Yo, you're my universe (What you got?)

Let's play ball (What you got?), let's play ball (What you got?)

(What you got?) Yo, you're my universe (What you got?)

[Refrain]

You got what I want (What you got?)

Taneun galjeung soge wonhaetdeon (What you got?)

I know what you want (What you got? What you got?)

Nuneul tteuneun naui universe (What you got?)

[Verse 1]

My game geugeon unmyeongira malhaji (Do it)

Pieonaneun miraereul neukkin geoji (Feel it)

Deonjyeo bwa nan badanael su isseuni (Yah, yah)

Can't you see I'm on the way? (Ppa, ppa)

Modeun geoseun sijage gwanhan yaegiya (deureobwa)

Soranhan ujuui hamseongeul neukkyeobwa (Showtime)

Hey, when you hit the floor

We make the world stop

[Pre-Chorus]

Heumppeok ppajyeo beorija

Bicheuro chaewojwo (bicheuro chaewojwo)

I eodum eodiseodo nega

Challanhi boige

[Chorus]

You're my world, my universe

Mwodeun hal su isseo

You're my star, my victory

Hwanhui sogui haipaibeu

So here we are, dallyeogago isseo

Ojik hana yuseongcheoreom binnamyeo

My destiny, nareul umjigineun, my ace

Yeah, nothing's gonna stop us now

[Verse 2]

What you got? What's a lot ain't enough

Bareul ditgo pivot

Nae ujuui jungsim ojik, ayy, ayy

Swear to God (Let's play ball)

Girl, you know you got that walk (Let's play ball)

Bareul gachi ditgo pivot (Yo, you're my universe)

Let's go spinning, I be singing (Let's play ball)

[Refrain]

You got what I want (Let's play ball)

Taneun galjeung soge wonhaetdeon (Yo, you're my universe)

I know what you want (Let's play ball, let's play ball)

Nuneul tteuneun naui universe (Yo)

[Verse 3]

Jeo byeoreun nae ujureul garojilleo

Challa sogeuro sarajyeo jamjeokaedo

Nameun bicheun meomureumyeo uril eorumanjyeo

Areumdawotdeon uri durui akapella

Yeah, we about to ball out (Ball out)

Gakkeum sumeobeorineun byeoldeurui jangnan (Swipe)

Kamkamhae jyeodo neoman boijana