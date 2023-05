Lirik Lagu dan Terjemahan I'm Unhappy - aespa: I Want and I Need It

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah lirik lagu I'm Unhappy yang dipopulerkan oleh girl group asal Korea Selatan, aespa yang dirilis pada 2 Mei 2023 kemarin.

Di hari yang sama, aespa meluncurkan dua video klip dari dua lagu baru sekaligus yakni Welcome To MY World feat Naevis dan I'm Unhappy.

Video yang diunggah di YouTube itu memiliki konsep menegangkan seperti film horor.

Sebagai informasi, lagu I'm Unhappy merupakan lagu b-side dari mini album aespa My World.

Lagu I'm Unhappy yang memang bermakna cukup sedih berhasil dipresentasikan oleh masing-masing member dalam track video.

Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan I'm Unhappy dari aespa:

Meomchwobeolin my timeline

Jiluhaejin day and night

Jaemieobsgo ttabunhae ppeonhan everyday

Sae feed sog-ui ulil bomyeon

Machi ttan sesang yaegi gat-a

Naman ppaego haengboghae but, I'm not ok

Dadeul wanbyeoghae boineun maeil

Na honjaman logoutdoen deus-i

I sesang-gwa nae ma-eum-ui geolin so far

Igeon machi hell yeah I'm unhappy

Haengboghan cheog tell ya, but I'm unhappy

Bolandeus-i kkumigi bappeun feed

Gung-geumhaji anh-a nan set me free

Igeon machi hell yeah I'm unhappy, I'm unhappy

I want and I need it (yeah yeah)

Nan jinjjaleul wonhae (Ah)

Wonhae naui hilling (Oh)

Nan deo neujgi jeon-e

Yong-ginae delete I'm not alone

Heosangppun-ingajjan no more

Summaghil deushan maeil I wanna stop

Yeah don't know what you looking for

I'm so happy, I'm so happy

Terjemahan Bahasa Indonesia